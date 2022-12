Apple stále odmítá na iPhony vpustit „SMSky na steroidech“

Softwarová i hardwarová strategie Applu přestává vonět čím dál tím více konkurenčním firmám, ale i politickým orgánům. Poté, co se například Evropské unii podařilo de facto donutit Apple k usmrcení Lightningu kvůli snaze nasadit u veškeré elektroniky jednotný nabíjecí konektor ve formě USB-C, tu totiž máme další snahu zatlačit Apple s jeho nynějším řešením do kouta. Řeč je konkrétně o přijetí RCS, tedy velmi zjednodušeně řečeno jakýchsi SMS na steroidech podporujících kromě zasílání textu i obrázky a tak podobně. Co naplat, že tohle na iPhonech již běží v rámci iMessage. Omezenost tohoto komunikátoru na Apple produkty je nyní holt překážkou.

Na přijetí RCS Applem naléhá dlouhodobě Google či Samsung a to kvůli Androidu, který již podporu tohoto standardu dávno přijal. Kdyby tak učinil i Apple, propojenost mobilního světa by byla rázem na nové úrovni, avšak právě to Apple tak úplně nechce, jelikož by tím přišel právě o iMessage. Ty sice běží zdarma díky internetovému připojení, jsou skvěle zabezpečené a nabízí toho oproti RCS více třeba i z hlediska efektů a tak podobně, ale pokud by bylo RCS na iPhonech skutečně přijato, logicky by se iMessages odsunuly na druhou kolej, protože by velká část jejich benefitů svým způsobem zanikla. Applu se tak do toho logicky nechce a to ani poté, co Evropská unie přijala nový zákon o digitálních trzích, kterým by ráda Apple právě k otevření iMessages (tedy faktickému přijetí RCS) přiměla.

NA celou problematiku se svých zdrojů v Applu zeptala agentura Bloomberg, která nyní přišla s poměrně zajímavou odpovědí. I přesto, že by Applu hrozily v situaci, kdy by se zákonu nepodvolil, skutečně brutální propady příjmů, nemá v tuto chvíli údajně v plánu RCS přijmout, stejně jako nemá v plánu upravit iMessages tak, aby byly kompatibilní s jakýmkoliv jiným komunikátorem. Důvod je pak naprosto jasný – strach Applu z toho, že by jakékoliv otevření či upravení nynější funkčnosti negativně ovlivnilo celkovou bezpečnost komunikátoru jako takového. A dokud se tedy tyto obavy nepodaří nějakým způsobem vymýtit, ze strany Applu je jakýkoliv upgrade nemyslitelný.