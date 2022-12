10 nových funkcí v iOS 16.2, kterých se dočkáme již příští týden

Aktualizace iOS 16.2 je za rohem a již během příštího týdne bychom se měli dočkat jejího vydání. I přesto, že se jedná o minoritní aktualizaci, tak přináší opravdu mnoho zajímavých a důležitých novinek, o kterých byste měli rozhodně vědět. Pokud byste se tedy chtěli již nyní na tyto novinky připravit, tak rozhodně dočtěte tento článek až do samotného konce. Vrhněme se přímo na věc.

Největší novinkou v iOS 16.2 je rozhodně příchod aplikace Freeform. Apple tuto aplikaci představil při představování iOS 16, už tehdy se ale vědělo, že nebude k dispozici hned v první verzi. Pokud už si nepamatujete, co tato aplikace umí, tak se prakticky jedná o jakousi nekonečnou digitální tabuli, na kterou může kreslit a přidávat objekty, text, lístečky, odkazy, soubory, dokumenty, obrázky a mnoho dalších. Nejlepší na tom je, že lze ve Freeform v tabulích spolupracovat, takže můžete s kýmkoliv na světě tabule sdílet a pracovat tak na projektech společně.

Nastavení always-on

iPhone 14 Pro (Max) se konečně dočkal displeje s podporou technologie always-on. Nebyl by to ale Apple, kdyby nepřišel s něčím extra – díky Display Engine, který zaručuje nízkou spotřebu displeje, zobrazuje always-on ztmavenou tapetu, namísto klasické černé plochy, jako je tomu u konkurence. Jakkoliv se tato funkce může zdát skvělá, tak si na ni mnoho uživatelů stěžuje, a to mimo jiné z hlediska soukromí. V iOS 16.2 tak přichází nové předvolby pro always-on, díky kterým lze tapetu skrýt a zobrazit tak černou plochu. Kromě toho lze také vypnout zobrazování notifikací. Všechny tyto změny provedete v Nastavení → Zobrazení a jas → Vždy zapnuto.