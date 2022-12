Recenze ARMODD Silentwatch 5 Pro: Dokonalé spojení elegance a chytrých funkcí

Na trhu se objevily zbrusu nové chytré hodinky ARMODD Silentwatch 5 Pro, které hned na první pohled poutají svým elegantním vzhledem. Za tímto modelem stojí přímo česká značka zaměřující se hlavně na vývoj kvalitních, ale hlavně cenově dostupných hodinek. Podle oficiálních specifikací má tento model rozhodně co nabídnout. Pečlivě jsme si proto na něj posvítili a otestovali, zda skutečně stojí za to. O všem se dočtete v této recenzi.

Oficiální specifikace

Jak je v případě našich recenzí zvykem, pojďme si ještě ve stručnosti prohlédnout oficiální technické specifikace udávané výrobcem. ARMODD Silentwatch 5 Pro jsou k dostání v hned dvou provedeních, respektive ve variantě s černým či stříbrným pouzdrem, přičemž se spoléhají na poměrně velký 1,5“ bezrámečkový IPS displej s rozlišením 454 x 454 pixelů. Podle oficiálního popisu si hodinky hravě poradí s monitorováním fyzických aktivit či zdravotních funkcí, kdy o všem detailně informují prostřednictvím samotného displeje a mobilní aplikace WearPro.

Samozřejmě také podporují příjem notifikací a zpráv. Co však ale může většinu překvapit, je podpora pro Bluetooth hovory. Výrobce nadále udává výdrž baterie na jedno nabití dosahující až 20 dní, odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67, funkce pro zobrazení počasí, ovládání přehrávané hudby nebo také nativní kalkulačku. Ke všemu se ale detailněji dostaneme níže.

Balení a prémiový design

Jak už jsem zmínil hned v samotném úvodu, ARMODD Silentwatch 5 Pro lákají svým líbivým designem. Na první pohled působí elegantně a prémiově, což osobně vnímám jako obrovské plus. Tomu ostatně odpovídá i samotné balení. Po otevření krabičky a oddělání horního víka před sebou máme samotné hodinky, nacházející se na levé straně, a další přihrádku napravo, ve které se schovává zbytek výbavy. Součástí balení je konkrétně detailní návod‚ napájecí kolébka pro bezdrátové nabíjení a silikonový řemínek. Pokud by se nám kovový tah tedy nelíbil, nebo bychom chtěli například sportovat, stačí řemínky jednoduše prohodit.

Nyní už ale k samotnému designu hodinek. Výrobce se dle mého názoru trefil přímo do černého. Dokonale totiž zkombinoval vzhled tradičních analogových pánských hodinek s chytrými funkcemi, což dohromady zkrátka funguje. V tomto směru jsou také dobře využity dvě tlačítka na pravé straně kovového těla, která slouží pro snazší ovládání a pohyb v menu. Nesmírně důležitou váhu přisuzuji sympatickému přechodu z bezrámečkového displeje v kovové tělo. Ve finále to ale není jen o samotném těle a jeho displeji. Výrobce se totiž drží jednotného stylu, kdy parádně kombinuje jak hodinky jako takové, tak i řemínek – bez ohledu na to, zda máme zrovna nasazený kovový tah, kožený řemínek či sportovní silikonovou variantu.

K hodinkám je možno dokoupit i další řemínky. To mi přijde jako zcela zásadní benefit. Díky jednoduchému a rychlému systému jejich přehazování je možné hodinky vždy přizpůsobit aktuálním událostem. Osobně jsem si nejvíce oblíbil koženou variantu, která skvěle doplňuje design samotného produktu. Velice mě také potěšila jedna naprostá drobnost. Řeč je o přezce na řemínku, čehož si většina lidí pravděpodobně ani nevšimne. Ta ale skvěle ladí se samotným tělem, což ještě skvěle podtrhává velice jemně vygravírovaný nápis ARMODD.

Testování: Jak hodinky fungují v praxi

Zcela nejdůležitější otázkou ale je, jak hodinky fungují v praxi. Zcela upřímně musím uznat, že v poměru cena/výkon jde o jedny z nejlepších chytrých hodinek, jaké jsem měl příležitost kdy použít. Tento model totiž příjemně překvapuje – a to už od prvního zapnutí, přes snadné ovládání, až po veškeré možnosti, které mi jakožto uživateli propůjčuje.

Rád bych proto začal u prvního spuštění. Jakmile jsem hodinky vybalil, prakticky okamžitě jsem si vyměnil kovový tah za dodatečný kožený řemínek, který se mi vzhledově zamlouvá nejvíce. Následně už jen hodinky stačilo zapnout pomocí postranního tlačítka. V tomto ohledu je ale nesmírně důležité je propojit s mobilní appkou WearPro (App Store), která je doslova alfou a omegou pro využití plného potenciálu. V aplikaci jen stačí vyhledat zařízení a následně už jen potvrdit spárování. Než jsem se pustil do samotného používání, ve WearPro jsem si ještě trošku pohrál s nastavením a aktivoval příjem notifikací, Bluetooth hovory, automatické měření srdečního tepu a definoval čas pro automatické spouštění režimu Nerušit.

Tím jsme si lehce nastínili některé funkce, kterými hodinky disponuji. K tomu se ale dostaneme později. Rád bych hned ze začátku vyzdvihl nesmírně rychlé a jednoduché nastavení. Aplikace se může pyšnit slušným uživatelským prostředím, kde mám jako uživatel vše na dosah ruky. Nic tedy nemusím složitě hledat a utápět tak cenný čas v nastavení, což je bohužel v některých případech pomalu tradicí. Tady to naštěstí nehrozí.

Když se následně přesuneme do samotných hodinek, velice příjemně překvapí celková jednoduchost a plynulost ovládání, což báječně doplňují zmiňovaná dvě postranní tlačítka. Rád bych také vyzdvihl možnost si změnit styl zobrazení menu. Celkově se nabízí 7 motivů pro zobrazení – od seznamu, až po nejrůznější variace mřížky – díky čemuž si každý může najít styl, který mu vyhovuje nejlépe. Motiv lze změnit přechodem do menu a následně dvojím stisknutím horního tlačítka.

ARMODD Silentwatch 5 Pro zároveň informují o příchozích zprávách, hovorech a notifikacích, což bylo lehce zmíněno v odstavci o specifikacích. V praxi to funguje poměrně jednoduše – jakmile přijde například zpráva, mohu si ji přečíst ihned z hodinek, aniž bych musel z kapsy vytahovat telefon. V dnešní době se už jedná o poměrně základní vlastnost. Přesto bych se u této možnosti rád pozastavil.

Aplikace WearPro totiž umožňuje příjem notifikací kompletně přizpůsobit – lze tedy nastavit, z jakých aplikací upozornění chodit mohou a z jakých naopak ne. Nesmírně mě také překvapila podpora pro Bluetooth hovory. Telefonáty je tak možné vyřešit přímo s pomocí samotných hodinek, čímž se ARMODD Silentwatch 5 Pro dostávají daleko před svou konkurenci. Něco takového není v této cenové kategorii úplným zvykem, přičemž se jedná o nesmírně užitečnou funkci, která teoreticky dokáže usnadnit každodenní život. Osobně jsem tuto možnost vyzkoušel jen párkrát pro účely recenze. Zato ale musím uznat, že výsledky byly více než překvapivé. Bluetooth hovory si lze navíc kdykoliv povolit či zakázat přímo v nastavení hodinek.

Monitorování fyzických aktivit + zdraví

V čem hodinky ARMODD Silentwatch 5 Pro jednoznačně vynikají, tak je v monitorování fyzických aktivit a zdraví. Tento model zcela automaticky měří počet kroků, ušlou vzdálenost a počet spálených kalorií, o čemž následně informuje prostřednictvím denního přehledu v hodinkách, nebo pak i v samotné aplikaci. Určitě nesmím zapomenout zmínit integraci těchto dat i do nativního Zdraví, což upřímně vnímám jako obrovské plus. U tohoto automatického měření to každopádně ještě nekončí.

Pro detailní monitorování cvičení a dalších tréninků se nabízí hned 11 sportovních režimů (chůze, běh, cyklistika, švihadlo, badminton, basketbal, fotbal, běh, jóga, eliptický trenažer a volný pohyb/posilovna). V takovém případě hodinky detailně analyzují výkon uživatele a následně informují o řadě údajů. Například při analýze chůze tak máme k dispozici data o celkové vzdálenosti, času, spotřebované energii v kcal, průměrném tempu, kadenci, rychlosti, délce kroku a celkovém počtu kroků.

Abychom se mohli zlepšovat, veškerá data z cvičení a pohybu tak máme k dispozici přímo v aplikaci WearPro, kde si je navíc můžeme kategorizovat podle konkrétního sportu a následně si prohlédnout, jak se s postupem času zlepšujeme. V appce lze také nastavit takzvané cíle – čeho chceme za den dosáhnout. Konkrétně se nabízí cíl s ohledem na počet ušlých kroků a na spánek.

Tyto chytré hodinky mě také velice příjemně překvapily z hlediska monitorování zdravotních funkcí. Disponují totiž pokročilým senzorem, který dokáže v reálném čase měřit srdeční tep. Monitoring tepové frekvence navíc může probíhat i kompletně automaticky, což si stačí nastavit v samotné aplikaci. Tento senzor toho ale zvládá mnohem více. Stejně tak totiž dokáže zjistit saturaci kyslíku v krvi, EKG či krevní tlak. Je ale nutné vnímat, že se stále jedná o chytré hodinky a ne o certifikované měřící zařízení. Přesto mi ale tyto možnosti přijdou nesmírně užitečné, jelikož dokážou alespoň naznačit, jak na tom daný člověk vlastně je. Ženy pak také potěší detailní sledování menstruačního cyklu, díky čemuž mohou mít přehled o bezpečných dnech, ovulaci a podobně.

Shrnutí

Přestože jsem dlouholetý uživatel Apple Watch, mohu zcela upřímně uznat, že mě chytré hodinky ARMODD Silentwatch 5 Pro dokázaly hned několikrát velice příjemně překvapit. S ohledem na jejich cenu se jedná o parádní model, který nabízí vše, co od hodinek mohu vůbec požadovat. Staví na elegantním designu, kvalitním displeji a jednoduchém a svižném ovládání, což parádně doplňují všechny další možnosti spojené s monitorováním fyzických aktivit a zdravotních funkcí. Zkrátka a prostě, za málo peněz, spoustu muziky. Přesně takto by šel tento model v krátkosti shrnout.

