Procházení Dark Netu z Maců s Apple Silicon bude o poznání příjemnější

Když se řekne Dark Net, leckomu se „na první dobrou“ vybaví prohlížeč Tor, který je k tomu potřeba. Využít jej však samozřejmě lze i ke standardnímu brouzdání po internetu, jelikož se jedná ve své podstatě o normální webový prohlížeč, byť s mimořádným důrazem na soukromí a bezpečnost skrze pokročilé šifrování a tak podobně. A právě tento prohlížeč se tento týden dočká konečně optimalizace pro Macy s čipy Apple Silicon.

Firma Tor Browser, která za stejnojmenným prohlížečem stojí, oznámila před pár hodinami na svém webu, že v následujících dnech vydá aktualizaci s označením 12.0, která přinese právě optimalizaci pro Macy s čipy Apple Silicon. Jinými slovy, Tor na nich poběží nativně, díky čemuž by měl být podstatně rychlejší a tedy i využitelnější. Právě to by mu mohlo zajistit mezi jablíčkáři ještě větší oblibu než je tomu nyní, což by mohla být pro Safari či Google Chrome do budoucna vcelku solidní hrozba. Uživatelům jde totiž v poslední době o jejich soukromí čím dál tím víc a pokud jim je Tor nabídne, je možné, že začnou pomalu migrovat na něj z řešení, která v tomto směru až tak nedobytná nejsou. Vše ale v tomto směru ukáže až čas a hlavně to, jak marketingově Tor celou záležitost uchopí. V současnosti se totiž jedná spíš o prohlížeč hrající druhé housle.