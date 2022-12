Nové Macy se blíží! Apple je už testuje i na hrách ze Steamu

Zatímco letos už se zcela určitě žádných nových Maců svět nedočká, hned zkraje příštího roku by hned dva nové modely dorazit mohly. Vyplývá to jak z tvrzení celé řady zdrojů, tak i z nynějších objevu v dotazníkové databázi Steamu. Ano, přesně toho Steamu, který slouží jako launcher a zároveň místo pro nákup her.

V listopadu 2022 rozesílal Steam „dotazníky“ ve snaze zjistit, na čem vlastně hráči přesně hrají a z těchto dat sestavil zajímavé statistiky. O dotazníky v pravém slova smyslu se však nejednalo, spíš o jakési „čtečky“ specifikací počítačů uživatelů, které po udělené povolení z počítače vyčetly základní technické specifikace pro účely průzkumu. A právě tímto průzkumem bylo odhaleno, že jsou na Steamu a tedy prakticky 100% na hrách testovány hned dva dosud nevydané Macy. Ty nesou označení Mac14,6 a Mac15,4, přičemž první zmiňovaný Mac má stejný identifikátor jako ty, které jsme viděli v předešlých týdnech ve výkonnostních testech Geekbench 5. To jinými slovy znamená, že byl testován Mac s čipem M2 Max a 96GB RAM pamětí – pravděpodobně pak 14“ či 16“ MacBook Pro.

Kromě nové generace MacBooků Pro je hned v prvním čtvrtletí příštího roku očekávána nová generace Maců mini a konečně upgrade Macu Pro. Ten totiž stále jakožto jediný Mac nedisponuje čipem Apple Silicon, ale stále řešením od Intelu. Apple přitom při odhalení čipů Apple Silicon v roce 2020 světu světu slíbil, že na tento typ čipů z Intelu přejde do dvou let, což se mu evidentně nepodařilo. O to větší očekávání proto první čipset pro tento Mac předchází a bude proto extrémně zajímavé, s čím nakonec kalifornský gigant vyrukuje.