Hermés nabízí bezdrátovou nabíječku na iPhone za krásných 36 800Kč

Při nakupování vánočních dárků člověk občas narazí na věci, o které by bylo hřích se nepodělit s ostatními. Hermés je jednou z mála značek na světě, která vám, pokud máte dostatečný budget, vyrobí cokoli, na co si jen vzpomenete. Chcete Pagani, ale interiér od Horácia se vám nelíbí? Není problém, můžete mít Pagani s kůží od Hermés. Chcete nabytek do své jachty od Hermés? otázkou je pak jen limit na vašem účtu. A když už máte celý dům nebo jachtu vybavenou kousky od Hermés, pak je jasné, že svůj iPhone nepoložíte na něco tak bezcenného a trapného jako je MagSafe nabíječka, že ne. A tak přichází tento doplněk, který nejen že dokáže nabít váš telefon, ale vedle si můžete položit například Pateky, které jste si právě sundali ze zápěstí.

Bezdrátová nabíječka iPhone s technologií Qi, kterou Hermés nabízí pod názvem Volt’H wireless charging change tray vás vyjde na 36 800Kč a objednávat ji můžete online přímo na hermes.com. Mimochodem, nezapomeňte pak jít na Alzu a objednat si ještě napájecí adaptér, protože byste přece nečekali, že vám ho Hermés přibalí k nabíječce za bezmála 37 tisíc. Ten si musíte koupit zvlášť.