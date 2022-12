Popovídejte si s umělou inteligencí. Napíše vám pohádku, rap, esej, nebo udělí životní radu

Umělá inteligence je na vzestupu, a nachází si cestu i mezi zcela běžné uživatele internetu, kteří tak mohou relativně bezpečně zkoušet, co všechno vlastně umí. V poslední době se velké oblibě těší například programy, díky které vám umělá inteligence vygeneruje digitální obraz. Zajímavý je ale i online chat s umělou inteligencí, která navíc ještě rozumí vaší češtině.

V médiích i na sociálních sítích se v posledních dnech začalo hojně mluvit o projektu ChatGPT. Jedná se o výzkumný projekt, v jehož rámci si můžete vyzkoušet interaktivní chat s umělou inteligencí. Chat probíhá v rozhraní vašeho webového prohlížeče, a umělá inteligence, se kterou si budete povídat, dokáže bez problémů automaticky rozpoznat jazyk. V praxi to vypadá tak, že nemusíte nikde přepínat například mezi angličtinou a češtinou – AI se vám automaticky přizpůsobí.

V průběhu stadia výzkumu je používání AI chatu zcela bezplatné. Chat je optimalizován pro dialog s uživateli pomocí metody Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF), a k poskytování odpovědí (stejně jako k vylepšování svých kapacit a funkcí) využívá obrovské množství dat z internetu. Na odpovědích samozřejmě poznáte, že je má na svědomí technologie, zároveň ale tyto odpovědi působí překvapivě realisticky.

Je jen na vás, k jakým účelům chat využijete. Umělá inteligence vám umí napsat pohádku, esej, rap nebo milostnou píseň. Můžete ji ale také zkusit požádat o radu se zamrzlým zámkem u auta nebo krmením krávy. Program je zároveň vyladěn tak, aby s vámi neprovozoval konverzaci, která by mohla být nevhodná, ať už se jedná o vulgarity, nebo třeba návod na výrobu drog. Vyzkoušejte AI chat na vlastní kůži a prozkoumejte, co všechno umí. Mějte ale neustále na paměti, že se jedná o odpovědi vygenerované umělou inteligencí, a proto byste je měli brát s jistou rezervou – v galerii se můžete podívat například na to, jak umělá inteligence odpověděla na otázku ohledně Siri v češtině.

Chat s umělou inteligencí si můžete vyzkoušet zde.