Tato stránka vám pomocí AI vytvoří jakýkoliv obrázek, který si vymyslíte

Na umělou inteligenci (AI) v poslední letech vsází úplně všichni. Nutno však zmínit, že už se dávno nejedná o něco, k čemu by měly přístup vyloženě pouze technologičtí giganti. Ti samozřejmě umělou inteligenci využívají nejvíce, a to jak ve svých systémech, tak i službách, setkat se s ní však aktuálně můžete už prakticky úplně všude a ani si to nemusíte uvědomovat. Na internetu se každopádně před nedávnem začalo mluvit o zajímavé stránce, která vám ukáže, jak funguje umělá inteligence v praxi, a to na velmi jednoduchém příkladu – vytvoření obrázku.

Zcela jistě už jste slyšeli například o aplikaci Nvidia Canvas, ve které jednoduše štětcem nakreslíte libovolný jednoduchý obrázek s tím, že jej umělá inteligence následně převede do fotografie – rozhodně doporučuji vyzkoušet. Každopádně, nyní se začalo mluvit o webové aplikaci DALL·E Mini, která funguje naprosto jednoduše. Do textového pole na stránce této aplikace vepíšete libovolné spojení slov a klepnete na Run s tím, že následně po několika desítkách sekund dojde s využitím umělé inteligence k vygenerování obrázku. Tento obrázek není stažen z internetu a jednoduše jej nikde nenajdete – prostě je vygenerován čistě myslí umělé inteligence.

V některých případech jsou výsledky velmi zajímavé a až překvapivé, jindy však tak úžasné být nemusí. Nutno ale zmínit, že uživatelé DALL·E Mini využívají především pro zábavu, jelikož mnoho generovaných obrázků dokáže být opravdu nesmírně vtipných. Dokonce se různě na sociálních sítích, například na Twitteru, nachází profily, ve kterých se shromažďují veškeré legrační, podivné a jinak zajímavé obrázky, které byly vygenerovány umělou inteligencí aplikace DALL·E Mini. Takže pokud se chcete alespoň na chvíli zabavit a nechat si vygenerovat obrázky z vámi zvoleného spojení slov, tak si rozhodně zmíněnou aplikaci vyzkoušejte. Níže v galerii si můžete prohlédnout několik zajímavých vygenerovaných obrázků.

Na stránky DALL·E Mini se přesunete klepnutím zde