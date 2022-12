Jedno z nejzajímavějších vylepšení Apple Music posledních let nefunguje na starších Apple produktech

Je tomu jen pár desítek hodin, co Apple poměrně nečekaně oznámil, že do jeho hudební streamovací služby Apple Music míří „karaoke na steroidech“ ve formě funkce Sing. Jedná se ve své podstatě o karaoke, u kterého Apple umožňuje například nastavovat úroveň hlasitosti interpreta ve skladbě, zpívat ve více lidech po rozdělení skladby na jednotlivé pasáže a tak podobně. Zkrátka a dobře, pro milovníky karaoke funkce jako stvořená – tím spíš takto před Vánoci. Jak se však zdá, Apple jí jako již tradičně využívá coby prostředek k donucení uživatelů k upgradu na nový produkt.

Když Apple novinku Apple Music Sing oznámil, v poznámkách pod čarou informuje uživatele o tom, že bude dostupná na iPhonech, iPadech a Apple TV koncem letoška. S odstupem času se však ukázalo, že v případě Apple TV bude novinka dostupná jen na nedávno představených Apple TV 3. generace, přičemž vyloženě veselé to není ani s iPhony a iPady. Zatímco v případě iPhonů totiž potřebujete alespoň model 11 (Pro), u iPadů je zase potřeba alespoň iPad Pro 3. generace či novější, popřípadě procesorově ekvivalentní iPady Air. Funkce jako taková přitom nevypadá tak, že by měla být přehnaně náročná na výpočetní výkon a je proto otázkou, co Apple přesně k podobným omezením vede. Jasné je však jedno – popularitě této funkce to určitě neprospěje.