Apple představil vlastní karaoke na steroidech!

Přestože se Vánoce a s nimi spojené volno nezadržitelně blíží, Apple evidentně nepolevuje a ani na začátku prosince se nebojí světu představovat nové a nové funkce svých produktů. Jednu z nich oznámil skrze tiskovou zprávu před pár desítkami minut a nutno přiznat, že je vskutku zajímavá. Její název je Apple Music Sign a je de facto jakýmsi karaoke na steroidech.

Protože je karaoke mezi uživateli Apple Music velmi oblíbené, rozhodl se jej nyní Apple povznést na novou úroveň a to právě funkcí Apple Music Sing. Ta nabízí konkrétně jak text skladeb v reálném čase s „tmavnutím“ slov indikujícím to, co je v danou chvíli třeba zpívat, ale třeba také možnost nastavit si úroveň hlasu interpreta, případně jej ze skladby zcela ztlumit a zpívat tak do jejího rytmu sám, popřípadě s někým ve dvojici. Samozřejmostí je ale i podpora duetů a dalších pár vychytávek, které mají službu jako takovou ozvláštnit. Pokud tedy máte Apple Music rádi, s Apple Music Sing si přijdete na své. K dispozici bude na iPhonech, iPadech a Apple TV 4K pro předplatitele Apple Music. Dorazit má do konce tohoto měsíce a bude samozřejmě bez jakéhokoliv dalšího poplatku.