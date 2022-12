Došlo vám ve vašem Macu úložiště? Řešením je externí disk ASOME, nyní navíc za super cenu

Komerční sdělení: Přestože žijeme v době cloudových úložišť, mnohá data zkrátka a dobře „ve vzduchu“ člověk nechce – ať už kvůli pocitu bezpečnosti nebo třeba tomu, že k nim potřebujete přistupovat rychle, jednoduše a i na místech bez internetového připojení. Co ale dělat, když úložný prostor v Macu dojde a vy přeci jen ještě nějaké ty GB či TB potřebujete? Řešením je koupě externího disku, přičemž jednou z nejlepších možností z hlediska ceny, rychlosti i designu je v současnosti bezesporu externí SSD od ASOME.

Externí disk ASOME vyniká zejména svými technickými specifikacemi, které zahrnují snad vše, co si můžete v dnešní moderní době jen přát. Přes USB-C rozhraní si totiž užijete díky tomu, že máte co do činění s diskem M.2 PCIe 3.0 4x NVMe 1.3 prvotřídní rychlost čtení 2000 MB/s a rychlost zápisu 1600 MB/s. Jedná se tedy o hodnoty u kterých je zcela jasné, že vás nebudou limitovat ani při ukládání, potažmo čtení i těch největších souborů. Obrovským benefitem disku je pak jeho velmi malé tělo s minimální hmotností, díky čemuž jej tak není problém schovat jak do jakékoliv brašny, tak třeba ani do kapsy a díky tomu tedy mít svá data neustále při sobě. Když k tomu všemu navíc přičteme i parádní odolnost, kterou disku zajišťuje kovové tělo, dostáváme produkt, u kterého najdete vskutku široké uplatnění.

Disky ASOME SuperSpeed lze zakoupit ve variantě 512GB, 1TB a 2TB, přičemž střední variantu lze nyní na oficiálním eshopu výrobce sehnat s velkorysou slevou 16 % – tedy jen za 2990 Kč namísto obvyklých 3559 Kč. K zakoupenému produktu navíc dostanete zdarma 3 měsíční licenci ZONER PHOTO STUDIO X. Pokud tedy hledáte externí disk, na který je spoleh jak z hlediska výkonu, tak i odolnosti, právě jste jej našli. ASOME SuperSpeed totiž tyto parametry splňuje na jedničku s hvězdičkou.