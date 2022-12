Recenze Vyfakturuj.cz: Parádní online systém pro živnostníky a firmy

Součástí života každého podnikatele je vystavování nejrůznějších dokladů. Ať už děláte na sebe jakožto OSVČ, nebo máte přímo svou vlastní firmu, vystavování faktur, výzev k platbě, objednávek, příjmových dokladů a dalších je pro vás pravděpodobně denním chlebem. Časy, kdy se tyto záležitosti řešily ručně v Excelu, jsou už naštěstí dávno pryč. Dnes se naopak nabízí o dost pohodlnější a jednodušší řešení. Řeč je o webové aplikaci Vyfakturuj.cz, která je dokonalým řešením pro OSVČ a firmy.

Na první pohled tato služba láká svou jednoduchostí, možnostmi a řadou dalších funkcí. Právě proto si na Vyfakturuj.cz nyní společně posvítíme v naší recenzi a ukážeme si, co všechno vlastně umí a jestli ve finále stojí za to. Už dopředu ale můžeme říct, že se jedná o skutečně kvalitní a praktický nástroj, který dokáže znatelně usnadnit podnikání.

Možnosti Vyfakturuj.cz

Jak už jsme zmínili hned v úvodu, doby, kdy se faktury, náklady a další doklady řešily v Excelu, jsou dávno za námi. Vyfakturuj.cz bychom mohli velice stručně popsat jakožto komplexní řešení všech těchto „každodenních problémů,“ které to svými možnostmi posouvá na zcela novou úroveň. V okamžiku a online tak můžeme vystavit řadu nejrůznějších dokladů – od klasických faktur, přes výzvy k platbě, proforma faktury, zálohové faktury či objednávky, až po náklady. O všem následně máme přehled přímo v rámci webové aplikace.

Abychom si mohli celý proces ještě o to usnadnit, vede Vyfakturuj.cz i adresář kontaktů, respektive firem, kteří jsou pro nás odběratelé či dodavatelé. To následně podstatně urychluje vystavování samotných dokumentů. Celé to jde ale ještě o něco dál. Nechybí totiž ani možnost napojení a automatizace, k čemuž se ale dostaneme až později. Nyní už ale přejděme do praxe aneb co vše tohle řešení umí a jak.

Snadné vystavení (nejen) faktur

Naprostým základem je možnost v rychlosti vystavit fakturu pro své odběratele. To je doslova alfou a omegou v této oblasti. Na druhou stranu se ale jedná o činnost, se kterou nechceme úplně ztrácet čas. Právě proto musím zcela upřímně uznat, že Vyfakturuj.cz tuto nezbytnost řeší doopravdy na výbornou. Stačí pouhých pár kliknutí a máme totiž hotovo. Jakmile v prostředí webové aplikace přejdeme do sekce Faktury, stačí už jen klepnout na Nová faktura, vyplnit nezbytnosti a volbu potvrdit.

Celý tento proces je navíc o to ještě urychlen v případě, kdy fakturu vystavujeme pro někoho, s kým už spolupracujeme. Stačí si je totiž uložit do adresáře a při vytváření je už pouze označit. Díky tomu nemusíme psát IČO či údaje druhé strany. U faktur lze také zvolit způsob zaplacení. V základu se nabízí bankovní převod, hotovost, nebo dobírka. Využít lze ale také PayPal, zápočet, různé platební brány či dokonce i Bitcoin neboli nejpopulárnější kryptoměnu současnosti.

Vše je jednoduše přehledné a rychlé, což je přesně to, co u takovéto webové aplikace jakožto uživatelé chceme a požadujeme. Stačí párkrát klepnout, vyplnit podrobnosti a máme hotovo. Všechny vystavené doklady jsou následně k dispozici v rámci samotné appky. Nemusíme se tak obtěžovat s jejich ukládáním či skladováním – máme jednoduše jistotu, že je vždy najdeme na stejném místě.

Určitě ale nesmíme zapomenout ani na ostatní doklady. Některé z nich už byly zmíněny výše. Konkrétně lze v sekci FAKTURY vystavit fakturu, výzvu k platbě, proforma fakturu, zálohovou fakturu, objednávku, opravný doklad, příjmový doklad a daňový doklad. Celé to ještě velice šikovně uzavírá možnost takzvaných pravidelných faktur. Zde si můžeme vytvořit fakturu, která se bude v určitém intervalu sama opakovat. Jedná se o vhodnou volbu pro dlouhodobé spolupráce, o které se tak už nemusíme starat prakticky vůbec. Vše totiž aplikace vyřeší přímo za nás. Co však naopak chybí, je možnost vytvoření cenové nabídky. Na této funkci se naštěstí už ale pracuje. Zároveň také nesmím zapomenout zmínit, že vystavené faktury lze po stránce designu také přizpůsobit. Kromě motivu si lze zvolit i logo a další drobnosti.

Napojení na banku a další

S jistou rezervou lze říct, že pouhé vystavení faktur a jejich ukládání spolu s adresářem kontaktů dokážeme vyřešit i v Excelu. Na druhou stranu Vyfakturuj.cz v tomto ohledu přináší bezkonkurenční jednoduchost, kdy se o většinu potřebných úkonů postará za nás. Jenže tím to ještě nekončí. Zcela zásadní roli totiž hraje takzvané napojení na banku a další, což je dle mého názoru onou zásadní funkcí, která ze služby dělá nejlepší řešení pro podnikatele.

K účtu ve Vyfakturuj.cz si můžeme napojit naši banku, respektive konkrétní účet, který slouží pro konkrétní podnikatelskou činnost. To s sebou přináší poměrně zásadní výhodu v podobě párování příchozích plateb. Nejlépe si to můžeme vysvětlit na příkladu. Vše začíná tím, že někomu vystavíme fakturu a pošleme ji. Způsob platby je v takovém případě bankovní převod.

A právě v tomto případě přichází na řadu spárování příchozích plateb. Jakmile odběratel fakturu proplatí, systém Vyfakturuj.cz o tom bude ihned vědět a přímo v aplikaci tedy označí, zda a kdy byla FA zaplacena. Tím tedy odpadá i potenciálně poslední úkol, který bychom museli řešit. Řešení tak vede přehled nejen o samotných dokladech, ale důkladně kontroluje jejich proplácení.

Celé to jde ještě o krok dál. Náš osobní účet v rámci Vyfakturuj.cz lze také propojit s konkrétním e-shopem. Pokud bych měl například svůj vlastní e-shop postavený na WooCommerce nebo PrestaShop, kde bych něco prodával, stačilo by mi nainstalovat příslušný plugin a o vše bych měl rázem postaráno. Celý proces se tak může zautomatizovat. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit, že stejně jako na banku či e-shop se lze napojit i na platební brány (ComGate, GoPay, ThePay, PayPal apod) či další služby (Česká pošta, SimpleShop, EET, Make apod).

Export a import dat

S daty z aplikace Vyfakturuj.cz je ale potřeba čas od času dál pracovat. Ani na to se v tomto případě nezapomnělo, ba naopak. Systém si totiž hravě poradí s exportováním takřka všeho. Tímto způsobem lze exportovat například jednotlivé / všechny faktury, či podklady k DPH a kontrolnímu hlášení. Určitě ale také nesmím zapomenout zmínit celkové možnosti samotného exportu. Data lze totiž získat v nejrůznějších formátech, což se také odvíjí od potřeb konkrétního uživatele. Například zmiňované faktury tak lze exportovat do tradičního PDF, případně do účetních programů Pohoda, Money S3 či Premier ve formátech CSV, JSON a XML.

Podobně je také možné naopak data importovat. Jedná se tak o parádní způsob pro ty, kteří k Vyfakturuj.cz přecházejí z jiného řešení. Stejně tak je zde i možnost pro import CSV souborů a okamžitý přesun všech dat.

Tarify

Celá služba Vyfakturuj.cz nabízí hned několik tarifů, z nichž si už jen stačí vybrat podle konkrétních potřeb. Veškeré možnosti se uživatelům odemykají s profilem PROFI. Ten je určen takzvaně pro náročné a vyjde na 590 Kč měsíčně. Nutno ale zmínit, že s takovou je možné celé řešení použít až pro 3 firmy / OSVČ, díky čemuž vás vedení jedné jednotky vyjde jen na 197 Kč měsíčně. Pro většinu podnikatelů je však plně dostačující tarif IDEAL, který je zároveň i nejoblíbenějším a vyjde na 249 Kč měsíčně. V poměru cena / výkon totiž nabízí vše, co můžete požadovat a dokáže se postarat o kompletní automatizaci.

Následuje ještě program MINI za 149 Kč měsíčně. Ten slouží pro fakturaci bez omezení, avšak strádá v oblasti automatizace, párování s platebními bránami a stejně tak neexportuje přiznání k DPH či kontrolní hlášení. Pro ty nejméně náročné se pak ještě nabízí bezplatný tarif ZDARMA. Nutno ale zmínit, že ten je poměrně dost omezený a slouží jen pro příležitostné fakturování. V takovém případě totiž můžeme mít v adresáři maximálně 5 kontaktů, což nemusí každému vyhovovat.

Aby si každý mohl Vyfakturuj.cz vyzkoušet doopravdy naplno, nabízí se bezplatná zkušební verze tarifu PROFI, který si lze na jeden měsíc zdarma vyzkoušet. Tento konkrétní program navíc umožňuje k účtu přistupovat až 10 uživatelům, u nichž lze nastavit uživatelská oprávnění dle potřeby. U tarifů MINI a IDEAL má přístup pouze uživatel + 1 účetní.

Shrnutí

Sečteno podtrženo, Vyfakturuj.cz představuje parádní řešení, které dokáže znatelně zpříjemnit život všem podnikatelům. Nezáleží ani na tom, zda se jedná o menšího živnostníka nebo větší firmu – s volbou správného tarifu získáte jistotu, že vše bude zkrátka fungovat tak, jak má. Závěrem bych ještě rád vyzdvihl řadu některých možností. V poměru cena / výkon jde o zcela bezkonkurenční řešení, které má rozhodně co nabídnout, a to ať už z hlediska generování dokladů, vedení přehledů či zmiňované provázanosti s bankou a platebními bránami.

Celou automatizaci posouvají vpřed pravidelné faktury či automatické upomínky. Když k tomu pak ještě přidáme možnost pro přístup účetního, jednoduchý export dat do nejrůznějších programů / formátů a skvělou zákaznickou podporu, nemůžeme jinak, než hodnotit plným počtem bodů.

