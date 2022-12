Jen pro 5 z vás: Získejte bezdrátová sluchátka JBL Reflect Flow PRO s 25% slevou

Komerční sdělení: Hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka pro sport a rádi byste na nich ušetřili? V takovém případě pro vás máme skvělou zprávu! Ve spolupráci s našim partnerem JBL jsme pro vás připravili exkluzivní slevovou akci. Prvních 5 z vás si může přijít na prvotřídní bezdrátová sluchátka JBL Reflect Flow PRO s úžasnou 25% slevou! K jejímu získání stačí v košíku zadat kód ve znění FLOWPROLSA a cena se vám ihned sníží. Akce se vztahuje na všechny skladem dostupné varianty. Kód ale platí jen u prvních 5 objednávek.

V čem JBL Reflect Flow PRO vlastně tolik vynikají? Jedná se o bezkonkurenčně nejlepší True Wireless sluchátka pro sport, která kromě vysoce kvalitního zvuku JBL Signature Sound nabízí řadu dalších možností. Důležité jsou také stabilizátory POWERFINS, díky nimž spolehlivě drží v uších doslova za všech okolností. Samozřejmostí je také adaptivní potlačení hluku nebo funkce Smart Ambient, která se naopak postará o to, abyste slyšeli, co se kolem vás děje. Sportovci také ocení odolnost vůči potu a vodě dle stupně krytí IP68 a dechberoucí výdrž baterie. Ta se na jedno nabití postará o až 30 hodin přehrávání. Následně lze nabíjecí pouzdro dobít klidně i bezdrátově skrze standard Qi. Celé to pak ještě uzavírá trojice vysoce kvalitních mikrofonů.

Sluchátka JBL Reflect Flow PRO zakoupíte s 25% slevou zde