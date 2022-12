Tato aplikace vám ukáže živě výsledky sportovních zápasů v Dynamic Islandu iPhonů 14 Pro

Když jsem si v první den prodejů rozbalil svůj nový iPhone 14 Pro a poprvé jsem naživo spatřil Dynamic Island nebo chcete-li dynamický ostrov, kterým Apple nahradil dosavadní výřez, měl jsem z tohoto prvku rozporuplné reakce. Na jednu stranu mi totiž přišlo (a popravdě stále přijde), že zabírá oproti výřezu strašně moc zobrazovacího prostoru a je celkově mnohem rušivější než právě jakýsi výběžek z horního rámečku telefonu, na druhou stranu mě však celkem bavily (a naštěstí stále baví) interakce, které tento prvek nabízí. Těch je však poměrně překvapivě stále extrémně málo a využitelnost Dynamic Islandu tedy ani zdaleka neroste tak, jak si zřejmě většina z nás po jeho odhalení v září představovala. Přesto se ale již naštěstí dá narazit na fajn aplikace, které vám tak nějak dokáží, že má tento prvek smysl. Jednou z nich je i aplikace Sports Alerts, kterou zejména teď při probíhajícím MS ve fotbale používám v kombinaci s Dynamic Island rád a kterou vám tedy i rád doporučím.

Sports Alerts funguje přesně tak, jak byste asi očekávali – tedy ukazuje v Dynamic Islandu živě výsledky sportovních zápasů, přičemž vy máte možnost si standardně minimalizovaný Dynamic Island zvětšit a zobrazit si detaily v čele s časem a tak podobně. Aplikace jako taková je pak ve své podstatě dost osekaný Livesport, který zřejmě naprostá většina sportovních fanoušků v telefonu již má a tedy jej není třeba jakkoliv více představovat. Fajn je pak to, že si lze interakci s Dynamic Islandem se Sports Alerts přednastavit pro celou řadu zápasů, takže můžete souběžně sledovat vše, co vás jen zajímá (a co aplikace nabízí). Pokud máte tedy taktéž zálibu ve sportu a zároveň vlastníte iPhone 14 Pro (Max), určitě tuto aplikaci zkuste. Věřím, že se vám zalíbí a že poslouží dobře alespoň do doby, než začne Dynamic Island podporovat právě Livesport (pokud se tedy dočkáme).

Aplikaci Sports Alerts můžete zdarma stáhnout zde