Takto skvěle by vypadaly Apple Watch Ultra, kdyby je Apple udělal i ve Space Gray variantě

Když Apple letos na podzim světu představil nové Apple Watch Ultra, leckoho zamrzelo, že dorazily jen v jedné barevné variantě. Ne, že by přirozený světlý odstín titanu nebyl na oko líbivý, ale pro uživatele, kteří jsou zvyklí na tmavé hodinky se zkrátka o dobré řešení nejedná a mnozí se proto právě kvůli barvě s koupí Apple Watch Ultra rozloučily. Možná i proto se ve světě Applu šušká o tom, že bychom se tmavých „Ulter“ mohli do budoucna přeci jen dočkat, jelikož by se pro Apple nejednalo o žádný extrémně náročný úkon a oblibu těchto Watch by to mohlo povznést víc než dost. A právě na to, jak by Apple Watch Ultra ve variantě Space Gray vypadaly se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem, ve které naleznete zdařilý koncept s takto přebarveným tělem. Za nás můžeme s čistým svědomím prohlásit, že tmavá varianta tomuto modelu rozhodně sluší a je škoda, že nedorazila hned při jejich představení, byť chápeme, proč tak Apple učinil. Jakýkoliv barevný kabátek by totiž při škrábancích prosvítal, což by se na designu hodinek velmi negativně podepsalo. A jelikož jsou Apple Watch Ultra ryze outdoorovým příslušenstvím, musí se u nich s nějakými těmi škrábanci tak nějak počítat.

