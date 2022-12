Dost možná jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste potřebovali z nějaké fotky nebo obrázku odstranit pozadí. Hodit se to může v hned několika situacích, například pokud chcete nahrát produktovou fotku na web, anebo třeba vytvořit rychlou samolepku – situací je ale samozřejmě o mnoho více. Ve většině případech je ale odstranění pozadí relativně složitý úkon, ke kterému je nutné využít buď profesionální grafický editor, anebo online nástroje, které ale nemusí fungovat úplně ideálně, anebo například mohou ve výsledném obrázku vyobrazovat vodoznak či požadovat zaplacení. Pokud však máte Mac s macOS Ventura, nic z tohoto vás už trápit nemusí.

Jak na Macu z obrázku odstranit pozadí

V rámci nejnovějšího macOS Ventura, a také v dalších nových systémech, přišel Apple s novou funkcí, která dokáže oddělit objekt v popředí od pozadí. Díky tomu lze prakticky z fotografie nebo obrázku pozadí jednoduše odstranit. A vzhledem k tomu, že je k této akci využívána umělá inteligence, tak je výsledek opravdu velmi povedený. Takže práce v podobě odstranění pozadí, která by v profesionálních editorech mohla trvat klidně několik desítek minut, trvá na Macu jen pár sekund. Je však nutné zmínit, že pozadí můžete z fotky na Macu odstranit jen dvěma kliknutími, a to bez nutnosti otevírání jakékoliv aplikace. Stačí využít novou rychlou akci, a to následovně:

Prvně si na vašem Macu najděte nějaký obrázek, ze kterého chcete pozadí odstranit.

ze kterého chcete pozadí odstranit. Jakmile tak učiníte, klepněte na tento obrázek pravým tlačítkem (dvěma prsty).

(dvěma prsty). Tímto se zobrazí menu, ve které najeďte na možnost Rychlé akce.

Následně se zobrazí podmenu, kde už jen klepněte na Odstranit pozadí.

Poté se vytvoří nový obrázek, ve kterém už je pozadí odstraněno.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem Macu jednoduše z fotky odstranit pozadí. Samozřejmě platí, že pro co nejlepší výsledek musí být popředí od pozadí co možná nejvíce zřetelné. Pokud například dochází na některém místě ke splynutí popředí s pozadím, tak může být výsledný soubor lehce „zubatý“, potažmo zkrátka neideální. A v případě, že se vám vůbec možnost Odstranit pozadí neobjeví, tak to znamená, že se Macu nepodařilo popředí od pozadí rozpoznat, tudíž nemůže odstranění pozadí provést.