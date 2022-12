Technologičtí nadšenci zastínili Apple! Předvedli plně funkční iMac snů

Když Apple v loňském roce světu představil novou generaci iMacu s čipem M1, kromě nadšení se setkal i s poměrně tvrdou kritikou za jeho design, který takřka vůbec neodpovídal tomu, o kterém se v předešlých měsících spekulovalo. Namísto iMacu ve stylu Pro Display XDR jsme se totiž dočkali „jen“ zmodernizovaného těla starého dobrého iMacu s poměrně výraznou spodní bradou a relativně širokými rámečky kolem displeje. Technologičtí nadšenci z Číny však nyní ukázali, že tomu tak být nemuselo, jelikož řešení evidentně existuje a to relativně jednoduché.

Technici sdružující se ve skupině Io Technology, která se zabývá nejrůznějšími úpravami i opravami hardwaru a jeho komponentů se pochlubili na svých sociálních sítích videem, na kterém prezentují velmi dobře vypadající 24“ iMac s odstraněnou spodní bradou. A když říkáme odstraněnou, myslíme tím skutečně odstraněnou. iMac totiž nejprve technici rozebrali a následně jej ořízli tak, aby byl po všech stranách symetrický, což jinými slovy znamenalo uříznutí spodní brady. Následně vytiskli novému designu přizpůsobený kryt na 3D tiskárně, kterým překryli komponenty, které musely být kvůli odříznutí části iMacu přesunuty. A mimochodem, zapomenuto nebylo ani na svítící logo Applu, které bylo ještě donedávna ikonickým prvkem MacBooků. Zkrátka a dobře, kutilové vytvořili do jisté míry iMac snů a my můžeme jen doufat, že jejich um přiměje Apple k tomu, aby se do něčeho takového pustil taky.