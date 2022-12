Satelitní SOS z iPhonů 14 (Pro) zachránilo první lidský život

Že mají Apple produkty potenciál zachraňovat lidské životy není již řadu let žádným tajemstvím, zpravidla se však v souvislosti s tímto potenciálem hovoří o Apple Watch a jejich zdravotních funkcích. V nadcházejících měsících a letech se však takřka 100% stanou hvězdami zpráv o záchranách životů i iPhony 14 (Pro), potažmo novější generace, až je Apple představí. Ostatně, přesně to se děje už nyní.

Americká média informovala před pár hodinami informovala o příběhu z Aljašky, na které se ztratil na místě bez signálu postarší muž, kterému kvůli tomu hrozilo umrznutí. Jelikož však měl s sebou iPhone 14, dokázal si díky podpoře satelitního SOS přivolat pomoc připojením k satelitu a následném odeslání polohy záchranným složkám. Ty jej pak díky tomu neměly problém najít, vyzvednout a odvézt do bezpečí, což mu pravděpodobně zachránilo život. Vzhledem k tomu, že se pohyboval na velmi odlehlém místě, bylo totiž krajně nepravděpodobné, že by se mu podařilo dostat na místo se signálem či dokonce do civilizace.

Fotogalerie iOS 16 0 iOS 16 1 iOS 16 2 iOS 16 3 iOS 16 4 iOS 16 5 iOS 16 6 iOS 16 7 iOS 16 8 iOS 16 9 iOS 16 10 iOS 16 11 iOS 16 12 iOS 16 13 iOS 16 14 iOS 16 15 iOS 16 16 iOS 16 17 iOS 16 18 iOS 16 19 iOS 16 20 iOS 16 21 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 25 iOS 16 26 iOS 16 27 iOS 16 28 iOS 16 29 iOS 16 30 iOS 16 31 iOS 16 32 iOS 16 33 iOS 16 34 iOS 16 35 iOS 16 36 iOS 16 37 Vstoupit do galerie

Vzhledem k potvrzení obrovského potenciálu nové funkce iPhonů 14 (Pro) je naprosto jasné, že budou jablíčkáři tlačit na Apple čím dál tím více skrze její rychlé rozšíření do dalších zemí světa. V současnosti je totiž odstupná jen a pouze v USA a Kanadě, byť se Apple nechal slyšet, že v dohledné době dorazí i do Francie, Německa, Irska a Velké Británie. Nezbývá tedy než doufat, že se co nevidět dočkáme i v Česku.