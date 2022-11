Apple spustil satelitní SOS volání z iPhonů 14 (Pro), příští měsíc dorazí k našim sousedům!

Slib splněn. Tak přesně takto se dá v krátkosti zhodnotit čerstvé oznámení Applu ohledně toho, že počínaje dneškem spouští v USA a Kanadě funkci satelitního SOS přivolání pomoci skrze textové zprávy záchranným složkám. Tento slib dal totiž Apple před pár dny skrze tiskovou zprávu a jak řekl, tak se i stalo.

Funkci satelitního SOS nabízí všechny iPhony řady 14 a 14 Pro s tím, že v případě, že se jejich majitel bude nacházet na místě mimo klasický signál, bude možné skrze telefon přes satelit komunikovat se záchranáři a ty si tak tedy i přivolat. Vše je navíc pro uživatele Applu na dva roky zdarma, díky čemuž se dá očekávat, že se tato funkce setká s vřelým přijetím, jelikož se jedná o funkci s potenciálem zachraňovat lidské životy. Velmi dobrou zprávou, která taktéž zazněla v tiskové zprávě, je to, že od prosince bude podpora satelitního SOS k dispozici taktéž ve Francii, Německu, Irsku a Velké Británii s tím, že příští rok bude rozšířena do dalších zemí. Ve skrytu duše tedy můžeme doufat, že se dočkáme i my v České republice, byť je to s ohledem na Německo i Francii poměrně pravděpodobné.