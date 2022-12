Tyto oblíbené Macy vám již brzy autorizované servisy neopraví

Čas neúprosně běží a každou sekundou všechno stárne. Doba se posouvá neustále kupředu, což samozřejmě v technologickém světě platí dvojnásobně. Nejen Apple tak každým rokem vydává nespočet nových zařízení, kvůli kterým ta starší pomalu upadají v zapomnění. Je nemyslitelné, aby se kalifornský gigant neustále staral o své velmi staré produkty, a tak se čas od času objeví zpráva o tom, že některá zařízení byla označena jako zastaralá. Před nedávnem byl jako zastaralý označen třeba iPhone 6 Plus či Touch Bar, nyní přišla řada na některé postarší iMacy.

V případě, že vlastníte a i nadále používáte iMac z let 2013 či 2014, tak rozhodně nejste sami. Modely z těchto let jsou i nadále mezi jablíčkáři velmi oblíbené, a to i přesto, že se jedná o devět, respektive osm let staré stroje. Bohužel, právě některé iMacy z let 2013 a 2014 označil Apple jako zastaralé. Na seznam zastaralých zařízení konkrétně přibyl 21.5″ a 27″ iMac late 2013, 21.5″ iMac mid 2014 a 27″ iMac 5K Retina late 2013. Právě poslední zmiňovaný 27″ iMac late 2014 byl vůbec prvním iMacem, který se mohl pochlubit 5K Retina displejem. V té době dokonce Phil Schiller uvedl, že se jedná o nejšílenější Mac, který kdy Apple vyrobil.

Apple označuje za zastaralé veškeré stroje, které byly naposledy v prodeji před více než sedmi lety. Pro zastaralá zařízení již servisy nemohou objednávat originální jablečné díly, což v překladu znamená, že zmíněné iMacy z let 2013 a 2014 bude možné nechat u autorizovaných servisů opravit do té doby, až ze skladů vymizí veškeré náhradní díly. Kromě jablečných počítačů dnes jablečná společnost označila za „vintage“, potažmo staré, hodinky Apple Watch Series 2. Tímto statusem označuje zařízení, která jsou starší více než pět let, ale méně než sedm – následně jsou zastaralá.