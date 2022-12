Nové iPhony a Apple Watch nerozpoznají autonehodu od lyžování či snowboardingu

Jednou z nejužitečnějších a bezesporu i nejzajímavějších funkcí nedávno představených iPhonů 14 (Pro) a Apple Watch SE 2, 8 a Ultra je bezesporu detekce autonehody, díky které vám tak tyto produkty dokáží přivolat záchranu, pokud toho nejste schopni. Jak se však zdá, i přes dlouhé testování a analyzování extrémního množství dat, tedy alespoň podle slov Applu, není detekce autonehody bezchybná a lze jí tedy oklamat. To však může být pro záchranné složky dost problematické.

Americkému portálu KSL se podařilo zjistit, že záchranné složky začínají čím dál tím častěji přijímat falešná upozornění na autonehodu z nových iPhonů a Apple Watch od uživatelů dovádějících na lyžích či snowboardu a to i v případě, že ti nespadnou, ale standardně brázdí sjezdovky. O těchto voláních pak dle dispečerů záchranných složek ani neví, natož že by je aktivovali úmyslně. Dispečeři se sice shodují na tom, že jim nevadí přijmout pár nechtěných oznámení autonehody, nicméně ve větším měřítku by se mohlo jednat o solidní problém, jelikož by jim tyto alarmy zabíraly drahocenný čas potřebný. Dá se nicméně očekávat, že se Apple na zlepšení detekce autonehody v následujících týdnech a měsících intenzivně zaměří, aby jí byl schopen zacílit skutečně jen na bouračky a nikoliv jiné aktivity.