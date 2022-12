Jak poznat podvodnou stránku: 5 tipů, které musíte znát

Jak poznat podvodnou stránku by měl vědět naprosto každý, kdo využívá internet a moderní technologie. Naletět totiž v dnešní době na jakýkoliv podvod je velmi jednoduché, jelikož jsou velmi komplexní a propracované. Na našem magazínu už jsme několikrát informovali o tom, jak podvody na internetu vypadají a fungují. Bohužel, i přesto neustále počet podvedených lidí každým dnem roste. V rámci šíření osvěty se tak společně v tomto článku podíváme na 5 tipů, jak poznat podvodnou stránku, a to hned na první pohled. Vrhněme se přímo na věc. Mohlo by vás zajímat Internetových podvodů na bazarech neustále přibývá. Přiložte ruku k dílu a šiřte osvětu! Ostatní články Pavel Jelič Před 3 hod.

Kontrola URL Nejjednodušeji můžete podvodnou webovou stránku poznat pomocí URL adresy. Ve většině případech se vás totiž podvodníci snaží odkázat na podvodné webové stránky různých známých firem, které jsou však vytvořeny tak, aby nebyly k rozpoznání od těch oficiálních. Jedná se například o stránky přepravců, tj. Zásilkovna, DPD, GLS a další, a poté také o stránky bank. Podvodníci buď využívají zcela jiné URL adresy, které často nemají s oficiální adresou nic společného, jindy se zase spoléhají na nepozornost jedince a mají třeba změněné jen jedno písmeno, tj. namísto zasilkovna.cz například zasllkovna.cz, případně mohou využívat různé subdomény s náhodnými čísly a koncovkami apod. Ověření můžete provést jednoduše tak, že si přes Google vyhledáte oficiální stránku společnosti, a poté ji porovnáte s tou, na kterou vás někdo odkázal. Takto vypadá jedna z mnoha podvodných URL:

Hledejte HTTPS Naprosto zásadní je v dnešní době také využívání HTTPS, což zaručuje, že je komunikace mezi vámi a stránkou šifrovaná. V dnešní době mají HTTPS již prakticky všechny weby, jelikož se jedná o naprostý základ bezpečného webu. To, že má web HTTPS, poznáte buď pomocí ikony (zeleného) zámečku v adresním řádku, anebo jednoduše tak, že se před adresou nachází https://, a nikoliv pouze http://. Nemá-li web, na kterém se nacházíte, HTTPS, což poznáte třeba podle textu Nezabezpečeno, tak se s velkou pravděpodobností jedná o podvod. Jednoduše si to můžete vyvodit také z toho, že veškeré weby, na kterých běží platební brána, HTTPS zkrátka mít musí, a to bez výjimky. Pokud byste tedy měli na webu bez HTTPS zadávat údaje ke kartě, tak se jedná o stoprocentní podvod.

Nevyplňujte údaje karty Pokud by vás někdo zastavil na ulici a chtěl po vás údaje k vaší platební kartě, předali byste je? S největší pravděpodobností byste si řekli, že se jedná o podvod, a tak byste dotyčného poslali k šípku. Naprosto stejně to funguje na internetu, tedy rozhodně byste nikomu jen tak neměli údaje ke kartě předávat. Podvodníci často využívají taktiky, při které vám pošlou odkaz na nějakou webovou stránku, na které máte vyplnit své osobní údaje a údaje platební karty s tím, že vám na ni následně budou zaslány peníze za prodávané zboží. V žádném případě nelze takto peníze na kartu poslat, tudíž se opět jedná o podvod. A navíc, proč byste měli někam zadávat údaje platební karty, když si nic nekupujete, ale prodáváte? Údaje ke kartě tak skutečně zadávejte jen při kupování zboží, a to na ověřených webech se správnou URL adresou a s HHTPS. Prohlédněte si falešný web Zásilkovny a internetových bankovnictví podvodne_stranky_zasilkovna_banky2 podvodne_stranky_zasilkovna_banky3 podvodne_stranky_zasilkovna_banky4 podvodne_stranky_zasilkovna_banky5 podvodne_stranky_zasilkovna_banky6 podvodne_stranky_zasilkovna_banky25 podvodne_stranky_zasilkovna_banky26 podvodne_stranky_zasilkovna_banky27 podvodne_stranky_zasilkovna_banky28 podvodne_stranky_zasilkovna_banky29 podvodne_stranky_zasilkovna_banky30 podvodne_stranky_zasilkovna_banky31 podvodne_stranky_zasilkovna_banky32 podvodne_stranky_zasilkovna_banky33 podvodne_stranky_zasilkovna_banky34 podvodne_stranky_zasilkovna_banky7 podvodne_stranky_zasilkovna_banky24 podvodne_stranky_zasilkovna_banky23 podvodne_stranky_zasilkovna_banky22 podvodne_stranky_zasilkovna_banky21 podvodne_stranky_zasilkovna_banky20 podvodne_stranky_zasilkovna_banky19 podvodne_stranky_zasilkovna_banky18 podvodne_stranky_zasilkovna_banky17 podvodne_stranky_zasilkovna_banky16 podvodne_stranky_zasilkovna_banky14 podvodne_stranky_zasilkovna_banky13 podvodne_stranky_zasilkovna_banky12 podvodne_stranky_zasilkovna_banky11 podvodne_stranky_zasilkovna_banky10 podvodne_stranky_zasilkovna_banky9 podvodne_stranky_zasilkovna_banky8 Vstoupit do galerie

Obsah a pravopis Vzhledem k tomu, že jsou podvodníci často cizinci, tak je naprosto běžné, že využívají lámanou češtinu. Poznat to můžete už při samotné komunikaci, kdy se dotyčný podvodník vyjadřuje jako stroj, a jinak tomu není ani na podvodných webech. Podvodníci zprávy i obsah na webu nejčastěji překládají s využitím Google překladače, takže lze relativně jednoduše poznat, že prostě něco nesedí. Zmínit můžeme například označení políčka, kde by měl podvedený vepsat jméno příjemce. V angličtině lze k tomuto označení využít slovo receiver, což je může být při překladu do češtiny také přijímač (např. signálu). Po překladu do češtiny tak může být pole pro jméno příjemce označeno jako jméno přijímače. Pokud tedy uvidíte nějaké takové obsahové a pravopisné chyby, rozhodně se jedná o podvod – proč by měla mít nějaká firma působící v Česku stránky přeložené neprofesionálně přes Google překladač. Kompletní chat s podvodníkem kompletni_chat_podvodnik2 kompletni_chat_podvodnik3 kompletni_chat_podvodnik4 kompletni_chat_podvodnik1 kompletni_chat_podvodnik5 kompletni_chat_podvodnik6 kompletni_chat_podvodnik7 kompletni_chat_podvodnik8 kompletni_chat_podvodnik9 kompletni_chat_podvodnik10 kompletni_chat_podvodnik11 Vstoupit do galerie