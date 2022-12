Internetových podvodů na bazarech neustále přibývá. Přiložte ruku k dílu a šiřte osvětu!

Pokud pravidelně sledujete náš magazín, tak vám zajisté před několika měsíci neunikl článek, ve kterém jsme vás informovali o podvodech, jenž se odehrávají na internetu. Součástí tohoto článku je popsaná zkušenost s podvodníky, kteří mě kontaktovali na WhatsAppu, a to po publikování inzerátu na jednom z českých inzertních portálů. Všichni tito podvodníci měli rádoby zájem mnou nabízený předmět odkoupit, ve skutečnosti mě ale chtěli přinutit skočit na připravený a sofistikovaný podvod. Jestliže jste tento článek nečetli, určitě se na něj podívejte, přikládám ho níže – dnešní článek se od něj bude odvíjet.

Někteří z vás by dost možná čekali, že se situace za tu dobu změnila, a že internetové podvody už v dnešní době rozezná kdokoliv. Opak je ale pravdou, jelikož je tento styl podvodů neustále aktuální, a to více, než kdykoliv dříve. To jednoduše značí, že existuje mnoho jedinců, kteří se zkrátka nechali nachytat, jinak by se podvodníci neměli důvod dále snažit. Podvod funguje jednoduše – do konverzace vám po projevení zájmu o zboží přijde od podvodníka odkaz na propracovaný web, kde máte zadat údaje k vaší platební kartě za záminkou toho, že právě na tuto kartu následně dojde platba. Samozřejmě se jedná o naprostý nesmysl, jelikož využitím údajů z platební karty vám nikdo peníze nepošle, jen vás naopak okrade. Průměrný uživatel internetu však tohle nemusí vědět, podvodné weby jsou navíc často zpracovány zcela totožně, jako ty oficiální, takže jsou nerozeznatelné.

Ve zmíněném článku jsem si nějakou dobu s podvodníkem hrál a víceméně jsem si z něho dělal legraci. Janek Rubeš z populárního českého YouTube kanálu Kluci z Prahy však před pár dny na stejné téma natočil video, ve kterém zašel ještě o kus dál. Kromě popisování samotného podvodu se mu totiž podařilo například zjistit, jak velký obnos peněz si jsou schopni podvodníci vydělat, společně s dalšími zajímavými informacemi. Primárně je ale součástí tohoto videa, které přikládám níže, osvěta. Tohle video by měl skutečně vidět naprosto každý, ať už se řadíte do mladé, anebo staré generace. Sdílíme jej především proto, abychom vzhledem k naší mediální síle taktéž šířili osvětu, a pokud chcete přispět tomu, aby se podvody na internetu co možná nejvíce zredukovaly, rozhodně video šiřte dál také. Ukažte ho vašim rodičům, babičkám i dědečkům, sourozencům, příbuzným i kamarádům, aby se i oni nestali oběťmi podvodu. Čím více lidí video uvidí, tím lépe!