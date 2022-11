Upadá pomalu Apple v zapomnění?

Letošní rok přinesl pro celý svět spousty nových výzev, se kterými se musí potýkat nejen každý z nás, ale i nadnárodní společnosti jako je například Apple. I přes všechno dění okolo nás však vnímáme právě Apple jako společnost, která by měla stůj co stůj předvádět vždy něco, pro co vběhneme s úsměvem na rtech do obchodů. Ovšem ruku na srdce, zažili jste to letos? Zažili jste to v loňském roce? A teď se neptám vás, které sem přilákal pouhý nadpis článku, ale vás, skutečných fanoušků, kteří Apple zkrátka milují.

Víte, já sám jsem z generace, která v dešti čekala na Revoluční v Praze na to, až si bude mít možnost koupit Mac OS X Snow Leopard. Když jsem založil LsA, tak si živě pamatuji, jak čtenáři řešili každou dílčí aktualizaci Mac OS X (nyní macOS) a jak dokázali hltat novinky v podstatě o čemkoli, co se napsalo. Pak přišla doba, kdy čtenáře postupně přestával zajímat Apple jako takový a jejich focus se zaměřil především na iPhone. Ta malá obrázková bedýnka, co máme v kapsách, se stala středobodem všeho, o čem jsme psali. Byla doba, kdy nemělo smysl v podstatě vydávat článek o ničem jiném než o iPhone, protože nic jiného jako by neexistovalo.

Pak zemřel Steve Jobs a jeho hvězda ještě pár let svítila, ovšem v posledních letech tak nějak pomalu uhasla a čtenáři už dávno nevnímají Steva jako součást Applu. To je pochopitelné, ale i tak je mi to tak nějak lidsky líto. Poslední roky pak lidé dále řešili především iPhony a nové Macy, samozřejmě primárně MacBooky. Ovšem stále jsme ještě měli možnost napsat o nějaké drobnosti, kterou nás Apple potěšil. Nemusel to být nový produkt, stačila nová generace a přesto jsme mohli psát o tom, jak před Apple Story stojí fronty lidí, kteří nadšeně čekají, zda na ně vyjde řada a budou si mít možnost nějakou tu novinku koupit. Pamatujete na videa, ve kterých se lidé brali v Apple Storu? Dnes je vše jinak a nejen, že se v Apple Store už moc neodehrávají svadby, ale ani se před nimi nestojí řady na nové produkty.

V posledním roce pak Apple upřímně nepředvedl nic, co by nás mělo vůbec dostat do obchodů, natož na to stát frontu. Ano, sám mám novou Apple TV a sám mám nový iPhone 14 Pro, ovšem kdybych je neměl, pak se v mém životě nic nezmění. Letos zkrátka nepřišlo nic, co by nám udělalo radost a když píšu nám, pak myslím nás fanoušky, kteří jsme roky Apple milovali. Nejsem ubrečené dítě, moje radosti jsou dávno někde jinde než v Applu, ovšem je mi to tak nějak líto. Mám pocit, že Apple poslední roky tak nějak neví, kudy kam a snaží se neustále vylepšovat produkty, které roky prodává a jsou pro něj továrnou na peníze. Ovšem z logických důvodů nejde vylepšovat rok co rok jeden a ten samý produkt tak, aby to bylo vždy zajímavé a vylepšení stála za to. Upřímně pokud zapomeneme na AirTag, který nebyl ničím revolučním, pak posledním produktem, kterým Apple dobyl svět, byly AirPods a to už je celkem dlouho od chvíle, kdy je poprvé představil.

Vůbec nepopírám, že ani za Steva a ani před 5 lety nebyl každý nový produkt revoluční, ovšem i změny, které doprovázely jednotlivé generace produktů byly natolik zajímavé, že lidi zkrátka bavily. Pevně věřím, že Apple ještě neupadá v zapomění a že má stále co předvést. Vím, jaká je doba a že lidé mají zcela jiné starosti než nějaké telefony. Ovšem i tak věřím, že už nebude dlouho trvat a opět budeme mít radost z novinek, které nám Apple servíruje a to nejen z těch drahých a velkých. Mě by po 13 letech stačila třeba nová myš. Nezbývá tedy než doufat, že se situace už co nevidět změní a pokud ne, pak nám zřejmě zbydou jen vzpomínky a z Applu bude firma jako každá jiná, která už nemá své osobité kouzlo.