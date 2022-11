Šéf Applu navštívil oběti nedávné havárie auta do Apple Storu

Minulý týden obletěla (nejen) fanouškovský svět Applu smutná zpráva. Do jednoho z bostonských Apple Storů totiž proletělo v plné rychlosti skleněnou zdí auto, které v něm jednoho člověka usmrtilo a dalších téměř 20 zranilo, přičemž minimálně 4 lidé byli po nehodě v kritickém stavu. Jen pár dní po hrozivé nehodě se proto rozhodl její oběti navštívit a podpořit šéf Applu Tim Cook spolu s šéfkou maloobchodu Deirdre O’Brein přímo v bostonských nemocnicích.

Návštěva předních představitelů Applu sice proběhla už v pátek, média se o ní však dozvěděla až nyní z tiskového prohlášení bostonské nemocnice. Ta je dle svých slov vděčná jak Cookovi, tak O’Brein za to, že se rozhodli dodat svou návštěvou zraněným sílu a ukázat jim, že s nimi celý Apple soucití a pokud budou potřebovat, mohou se na něj obrátit s prosbou o pomoc. Pacienti, které vedení Applu navštívilo, byli dle vedení nemocnice návštěvou velmi potěšeni, což jim při zotavování určitě do jisté míry pomůže. Hrůzný zážitek však již z hlavy nejspíš nevymažou a totéž platí i o samotném Applu, který se stále ostýchá obchod po tragédii otevřít, přestože v něm přespříliš velké škody napáchány nebyly. Zda tak učiní do Vánoc, či si raději nechá delší dobu na opravy a pomyslné vychladnutí emocí je nicméně v tuto chvíli nejasné.