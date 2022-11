Musk se na Twitteru znovu ostře obul do Applu, tweetoval však z iPhonu

S nadsázkou se dá říct, že snad není den, kdy by Elon Musk nerozvířil vody. Nyní ve svém tweetu uvedl, že Apple ve velkém omezil svou reklamu na Twitteru. Také se ironicky zeptal, jestli je Applu proti srsti svoboda slova. Elon Musk dále zveřejnil průzkum, v němž se svých sledujících ptal, zda by měl Apple odhalit veškerý cenzurovaný obsah, který má nějakým způsobem dopad na zákazníky, a začal retweetovat příspěvky společností, které měly (či mají) s Applem nějakou při. V tomto duchu například retweetnul parodické video z roku 1984 tweetnuté společností Epic Games, jímž chtěla naznačit, že má Apple monopol v podobě App Store.

Elon Musk ale v podstatě sklízí to, co zasel. Od převzetí Twitteru lodivodem Tesly a SpaceX ustoupila od mikroblogovací sítě celá řada inzerentů, a to i kvůli obnovování dříve zablokovaných účtů. Minulý týden zveřejnila nezisková organizace Media Matters zprávu, že Twitter přišel o polovinu ze stovky největších inzerentů, mezi něž patří giganti jako T&T, CNN, Dell, Allstate, DirecTV, HP, Nestle, Coca-Cola, Verizon, General Mills, Volkswagen nebo Wells Fargo. Jen tito inzerenti utratili v roce 2020 za reklamu na Twitteru přes 2 miliardy dolarů. V roce 2022 to bylo (prozatím) 750 milionů dolarů. Podle Financial Times nebyl Musk s krokem společností spokojen a osobně volal generálním ředitelům některých výše zmíněných společností s pobídkou, aby se na jeho platformu s inzercí vrátili. Muskovo jednání na Twitteru se Applu nelíbí již nějaký pátek. Důkazem budiž skutečnost, že jakmile Musk Twitter převzal, deaktivoval svůj účet Phil Schiller.

What’s going on here @tim_cook? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Yes — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Kromě zběsilého tweetování ohledně cenzury se Musk nechal slyšet mimo jiné také ohledně toho, že Apple údajně přemýšlí nad tím zda Twitter z App Store nesmaže, byť k tomu dle něj nemá žádný pádný důvod a když se s vedením Applu spojil, to mu jej logicky nebylo schopné poskytnout. „Na oplátku“ vyvěsil na svůj účet rádoby vtipný obrázek, ve kterém naznačuje, že se pustí s Applem do války, jelikož mu vadí 30% poplatky z App Store. Jen škoda, že daný obrázek přidal z iPhonu. Holt, komedie s názvem Elon Musk na Twitteru ani zdaleka nekončí.