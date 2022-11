Takto má vypadat iPhone 15 Pro. Podívejte se na první realistický koncept

Fanouškovský svět Applu neřeší v posledních dnech takřka nic jiného než to, jak bude vypadat iPhone 15 Pro v příštím roce. Apple totiž letoškem završil jeho tradiční tříletý designový cyklus, což neznamená nic jiného než to, že příští rok by měly dorazit telefony s novým vzhledem. A jelikož jeho obrysy již stihly uniknout díky aktivní leakerské komunitě, máme v současnosti první možnosti prohlédnout si novinky na prvních realistických konceptech. Jeden takový začal po internetu kolovat i před pár hodinami a byla by proto škoda vás o něj ochudit. První realistický koncept iPhonu 15 Pro si můžete prohlédnout na prvním místě v galerii níže.

Jak můžete v galerii výše vidět, design nových iPhonů 15 (Pro), nebo minimálně modelů 15 Pro, by měl do jisté míry vycházet z iPhonů 5C či 14″ a 16″ MacBooků Pro. Dočkat bychom se tedy měli nasazení ostré hrany u displeje a zaoblené hrany u zad, díky čemuž by měl telefon jednak perfektně padnout do ruky a jednak být odolný vůči bočním nárazům v okolí boků displeje. Právě na ty byly totiž iPhony až do vydání řady 12 v roce 2020 náchylné, jelikož u nich Apple nasazoval zaoblené přední strany. Na finální potvrzení designu si ale budeme muset samozřejmě ještě nějakou chvíli počkat, byť se zdá být ten, který nyní vidíme, velmi věrohodný. Jednak totiž pochází z důvěryhodného zdroje a jednak jsme i v minulosti prakticky vždy viděli, že první větší úniky informací o chystaných iPhonech se objevuje na začátku prosince.