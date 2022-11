Recenze ARMODD Squarz 11 Pro: Nový král levných chytrých hodinek

Teprve nedávno na trh vstoupily nové chytré hodinky ARMODD Squarz 11 Pro, které lákají nejen líbivým designem a dostupnými funkcemi, ale především nízkou cenou. Nám tento model dorazil do redakce také a byla by rozhodně škoda se mu nepodívat na zoubek. Pojďme si na něj proto posvítit o něco detailněji a podívat se, zda skutečně stojí za to. Už dopředu mohu říct, že jsou hodinky plné překvapení.

Technické specifikace

Než se pustíme do samotného testování, pojďme si ještě velice stručně shrnout oficiální technické specifikace. Tyto chytré hodinky jsou k dostání v hned několika barevných provedeních, respektive se zlatým, černým a stříbrným pouzdrem, což lze ještě dále kombinovat díky rychlé výměně řemínků. Přejděme ale k funkcionalitě. Jedná se tedy o dotykové chytré hodinky s 1,86“ bezrámečkovým displejem a rozlišením 420 x 485 pixelů, které jsou kompatibilní se systémy Android i iOS. O samotné propojení se konkrétně stará moderní standard Bluetooth 5.2 zajišťující spolehlivý přenos. Co se ještě týče výdrže baterie, model dokáže na jedno nabití vydržet až 20 dní.

Z hlediska funkcí se mají hodinky rozhodně čím chlubit. Dokážou totiž detailně monitorovat fyzickou aktivitu svého uživatele, stejně tak i řadu jeho zdravotních funkcí. O všem následně informují přímo na displeji, nebo detailněji přes mobilní aplikaci WearPro. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit podporu pro telefonní hovory, příjem notifikací či hlasovou asistentku Siri. Celé to pak uzavírá rozsáhlá nabídka s více než 500 ciferníky pro kompletní přizpůsobení hodinek. Co rozhodně potěší je kompletně česká i slovenská lokalizace, a to jak hodinek, tak i zmiňované mobilní aplikace.

Design: Sázka na jednoduchost

Přestože se tyto chytré hodinky řadí mezi ty levnější, na jejich designu se rozhodně nešetřilo, ba naopak. Celé to začíná už samotným balením. ARMODD Squarz 11 Pro se totiž ukrývají v prémiové černé krabičce, která na přední straně vyobrazuje samotné hodinky ve třech designových variantách, zatímco na zadní straně najdeme nejdůležitější informace týkající se funkcí, ciferníků a vyobrazení displeje. Po jejím otevření na nás „vykoukne“ pouze displej. Hodinky se totiž skrývají pod ochranou vrstvou a pod nimi pak najdeme celý zbytek balení, respektive napájecí adaptér a návod.

Fotogalerie ARMODD Squarz 11 Pro 12 ARMODD Squarz 11 Pro 9 ARMODD Squarz 11 Pro 7 ARMODD Squarz 11 Pro 8 Vstoupit do galerie

Hned ze začátku musím uznat, že mě hodinky svým designem a zpracováním velice příjemně překvapily. Výrobce totiž vsadil na hliníkové tělo, které zajišťuje prémiový vzhled a dodává produktu jisté kouzlo. Ve spojení s bezrámečkovým displejem se zaoblenými hranami to zkrátka funguje a funguje to skvěle. Na pravé straně pouzdra ještě najdeme korunku pro ovládání, na levé pak mikrofon. Důležitou roli hraje i možnost rychlého přehození řemínků. Ten díky tomu můžeme v okamžiku přizpůsobit například podle toho, do jaké společnosti se chystáme vyrazit.

Fotogalerie #2 armodd squarz 11 pro 2 armodd squarz 11 pro 3 armodd squarz 11 pro 4 Vstoupit do galerie

V případě designu bych také rád zabrousil i do samotné funkcionality hodinek. Na jejich vzhledu se totiž podílí i samotný ciferník. Jak už jsem zmínil v sekci o technických specifikacích, ARMODD slibuje kolekci více než 500 předpřipravených motivů, které si stačí v okamžiku nastavit. Přímo v hodinkách lze mezi nimi poměrně jednoduše přepínat prostřednictvím postranní korunky. Mně osobně se zalíbily dva ciferníky – jeden analogový a druhý modulární, který detailně vykresluje nejen čas a datum, ale poskytuje také informace o srdečním tepu, počasí a fyzické aktivitě.

Co kdybych si ale nevystačil s těmi, které jsou dostupné přímo v hodinkách? Pak není nic jednoduššího, než přejít do mobilní aplikace. V té se pak nabízí dvě možnosti. Buďto si vybereme ze stovek předpřipravených motivů (včetně animovaných), nebo si během pár kliknutí vytvoříme vlastní. Možností je proto prakticky neomezeně, díky čemuž si vybere doopravdy každý.

Displej aneb příjemné překvapení

Jak už bylo zmíněno, ARMODD Squarz 11 Pro disponují bezrámečkovým 1,86“ IPS displejem s rozlišením 420 x 485 pixelů. Upřímně jsem očekával, že v oblasti displeje budou hodinky lehce pokulhávat, jak je tomu u konkurenčních hodinek bohužel častokrát zvykem. Ve finále jsem byl ale velice příjemně překvapen celkovou kvalitou zobrazení. Displej je naopak velice příjemný, čitelný i pod ostrými úhly a nádherně vyniká i na přímém slunci.

Testování: Hodinky v praxi

Nyní už ale k tomu nejdůležitějšímu. Pojďme se zaměřit na to, jak hodinky fungují v praxi a zda skutečně splňují to, co u nich výrobce specifikuje. Hned z počátku mohu říct, že ARMODD Squarz 11 Pro nejsou jen tak nějaké obyčejné levné chytré hodinky. Naopak jsou doslova nabité nejrůznějšími funkcemi a vychytávkami, které znatelně zpříjemňují každodenní život. Z tohoto důvodu bych nejprve chtěl vyzdvihnout příjem notifikací.

Prostřednictvím aplikace lze přesně nastavit, z jakých appek se smí notifikace předávat na hodinky. V tomto ohledu je pro mě klíčové vybrat jen ty nejdůležitější, jako jsou oznámení o volání, Zprávy, WhatsApp a Twitter. Naopak notifikace z Messengeru a Facebooku vidět na hodinkách nechci. Není tedy nic jednoduššího, než je zkrátka nepovolit.

ARMODD Squarz 11 Pro stříbrná ARMODD Squarz 11 Pro černá

S příjmem notifikací také souvisí možnost telefonování. Tuto možnost jsem upřímně využil jen třikrát pro účely testování, každopádně výsledek nebyl vůbec špatný. Ačkoliv hlas z mikrofonu hodinek zní o něco tlumeněji než běžně u iPhonu, stále je krásně zřetelný. V tomto ohledu záleží na každém uživateli. Osobně totiž nerad vyřizuji hovory přes hodinky celkově, a proto jsem tuto možnost ve finále prakticky nevyužíval. Na druhou stranu vždy okamžitě vím, kdy mi zvoní telefon. Informují mě o tom ARMODD Squarz 11 Pro přímo ze zápěstí.

Měření fyzických aktivit

Detailní měření fyzických aktivit je dnes již zcela základní schopností chytrých hodinek. V tomto ohledu jsou ARMODD Squarz 11 Pro velice dobře vybaveny. V základu dokážou detailně měřit počet ušlých kroků, celkovou vzdálenost a spálené kalorie, což dělají automaticky, aniž bychom se jako uživatelé museli o cokoliv starat či příslušné funkce manuálně zapínat. Hodinky navíc uživatele motivují, aby každý den splnil předem určený pohybový cíl (počet kroků), případně také upozorňují na nečinnost, kdy je lepší se alespoň krátce protáhnout a udělat pár kroků. Pokud se ale vydáme cvičit, pak se možnosti výrazně rozšiřují.

Hodinky totiž celkově nabízí 11 sportovních režimů pro nejoblíbenější sporty, díky čemuž nám následně poskytnou detailní data z konkrétního cvičení. Jmenovitě se nabízí monitorování chůze, běhu, cyklistiky, skoku přes švihadlo, běhu na páse, hraní badmintonu, basketbalu, fotbalu, cvičení jógy, nebo sledování tréninku s využitím eliptického trenažeru. V poslední řadě nechybí ani možnost pro takzvaný volný pohyb (posilovnu).

Pokud se chceme zlepšovat a mít detailní přehled o našem progresu, pak je nutné, abychom se měli jak porovnat. Veškerá data ze cvičení jsou proto automaticky uložena i v příslušné mobilní aplikaci. Díky tomu se pak nabízí poměrně detailní analýzy, stejně tak i možnost prohlížení našich historických výkonů, které mohou skvěle posloužit pro zmiňované porovnání. Celé se to pak posouvá ještě o úroveň dál díky integraci dat do nativního Zdraví v iOS.

Monitoring zdraví

Nesmírně důležitou roli hraje i monitoring zdraví. Ten je totiž stejně tak důležitý jako výše zmiňované měření fyzických aktivit – pohyb jde ruku v ruce se zdravím a oba segmenty se tak vzájemně doplňují. Sám musím uznat, že právě v tomto schopnosti ARMODD Squarz 11 Pro pomalu vyráží dech. Hodinky si totiž zakládají na pokročilém senzoru pro měření srdeční frekvence (tepu), což ale standardně dělají pouze po spuštění samotného měření, případně při sledování sportovních aktivit. Lze však také nastavit, aby se tep měřil průběžně po celý den, v předem určených intervalech, což nám ve výsledku zpřístupní poměrně cenná data.

U pouhého tepu to ale ani zdaleka nekončí. ARMODD to naopak posouvá ještě o několik úrovní výše, jelikož hodinky zároveň disponují schopností pro měření EKG a saturace kyslíku v krvi (SpO2). Dokonce si poradí i s krevním tlakem, což bychom například u jablečných Apple Watch hledali jen stěží. Samozřejmě je nutné vzít v potaz, že se nejedná o certifikovaný tlakoměr, a výsledná data je proto nutné brát s jakousi rezervou. I přesto mi tato schopnost přijde nesmírně užitečná. Hodinky tak dokážou svému uživateli dát velice rychle náhled o jeho zdraví a případně jej včas nasměrovat k pomoci.

Fotogalerie #3 ARMODD Squarz 11 Pro srdecni tep WearPro ARMODD Squarz 11 Pro 2 ARMODD Squarz 11 Pro 3 Měření saturace kyslíku v krvi ARMODD Squarz 11 Pro 13 Měření krevního tlaku Vstoupit do galerie

Právě tyto funkce dělají z tohoto modelu nejen elegantního společníka pro každodenní používání, ale také skvělého parťáka pro sportovce a lidi, kteří chtějí mít přehled o fungování svého těla. V některých případech totiž takováto data mohou být doslova k nezaplacení. Stejně tak nechybí ani detailní monitoring a analýza spánku. V tomto ohledu bych rád vyzdvihl funkci budíku. Častokrát potřebuji vstávat dříve než partnerka a logicky ji nechci vzbudit tradičním budíkem. V takovém případě jde o ideální řešení. Než aby mi zvonil telefon, budí mě vibrace z hodinek.

V závěru ještě hodinky vedou detailní přehled o menstruačním cyklu žen, kdy informují o bezpečném období, ovulaci a dalších.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace hraje v případě chytrých hodinek nesmírně důležitou roli. ARMODD Squarz 11 Pro se spoléhají na oblíbenou appku WearPro (App Store), která slouží jakožto kompletní centrum pro správu, ovládání a nastavení hodinek jako takových. Jak už jsem také několikrát zmínil výše, aplikace zároveň vede detailní přehledy o sesbíraných datech – a to jak sportovních, tak zdravotních – což z ní dělá nepostradatelného parťáka. Důležitý je obzvláště fakt, že veškerá komplexnější nastavení probíhají právě zde. Přestože řada možností a dat jsou dostupné přímo z hodinek, zmiňované detailní analýzy a další najdeme až v aplikaci.

Osobně jsem si proto v appce přenastavil hned několik možností. Dle mého názoru není na škodu aktivovat automatické měření srdečního tepu, vhodně nastavit režim nerušit, hlídání pitného režimu a připomenutí nečinnosti. Jak už také bylo uvedeno, prostřednictvím aplikace je možné si přenastavit ciferník, přičemž se dokonce nabízejí i animované motivy. Zcela upřímně musím vývojáře této aplikace pochválit. Za několik týdnů používání jsem s ní neměl byť jen sebemenší problém. Vše funguje tak, jak má, což ještě skvěle doplňuje ona česká lokalizace.

Shrnutí

Pokud jste pozorně četli předchozí odstavce, pak můj názor na chytré hodinky ARMODD Squarz 11 Pro už moc dobře znáte. Přestože jsem od tohoto modelu moc neočekával, o to překvapenější jsem následně byl. Hodinky mě skutečně překvapily. Z tohoto důvodu musím uznat, že byste v poměru cena/výkon lepšího kandidáte zkrátka nenašli. Když vezmu v potaz jejich kvalitní bezrámečkový displej, prémiové hliníkové tělo a celkové možnosti, pak nemohu jinak, než hodnotit plným počtem bodů.

Z tohoto důvodu mohu tento model zcela upřímně doporučit všem, kteří uvažují o nákupu chytrých hodinek, ale nechtějí utrácet několik tisíc například za Apple Watch. Koupí ARMODD Squarz 11 Pro získáte povedenou alternativu se všemi možnostmi a funkcemi, které od hodinek jako takových můžete vůbec požadovat.

Chytré hodinky ARMODD Squarz 11 Pro zakoupíte zde