Na Vánoce chybí 6 milionů iPhonů 14 Pro (Max)

Nedávná vzpoura dělníků v největší továrně na iPhony na světě má podle prvních ucelenějších informací pro Apple naprosto zdrcující důsledky – tedy minimálně s ohledem na nynější vánoční sezónu. Podle informací agentury Bloomberg si totiž tyto události vyžádaly takřka zastavení výroby iPhonů a tedy ve výsledku prohloubení jejich nedostatku právě pro sváteční období, přičemž chybět by na letošní Vánoce mělo z velké části právě kvůli vzpouře zhruba 6 milionů iPhonů 14 Pro (Max).

Ano, čtete dobře. Na pultech obchodů chybí pro letošní Vánoce dobrých 6 milionů iPhonů 14 Pro (Max), které by byl jinak Apple bez problému schopný prodat jablíčkářům coby vánoční dárky. Právě to jej přitom může mrzet hned dvakrát, jelikož nynější nedostupnost těchto telefonů může být pro mnohé uživatele impulzem k rozmyslení si jejich nákupu. Spousty uživatelů je totiž chtěli dostat či darovat právě na Vánoce, přičemž pokud se jim telefony nepodaří do té doby sehnat, bude pro ně již jejich koupě do jisté míry zbytečná a objednávky proto zruší či ani neučiní. Problémy s výrobou novinek tedy budou pro Apple zcela určitě znamenat finanční propad, se kterým zřejmě ještě nedávno nepočítal. Jakékoliv sny o rekordních prodejích jsou pak logicky taktéž pryč.

Že je dostupnost iPhonů 14 Pro (Max) opravdu extrémně špatná je krásně vidět i na oficiálním eshopu Applu, který doposud platit za zřejmě nejspolehlivější cestu k novému iPhonu s nejrychlejším doručením. I ten totiž v současnosti při objednání modelu 14 Pro či 14 Pro Max hlásí, že vám jej Apple doručí až za dobré 4 týdny, tedy jinými slovy po Vánocích. Ano, mnohdy se stalo, že bylo doručení rychlejší než kalifornský gigant uváděl, avšak vzhledem k tomu, co se nyní v jeho dodavatelském řetězci děje, se zdá být pravděpodobnější spíš to, že se doručení naopak spíš protáhne.