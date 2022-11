V největší továrně na iPhony na světě vypukla vzpoura! Hrozí ještě horší dostupnost

Předvánoční období je prakticky pro každou technologickou společnost naprosto klíčové, jelikož nákupní horečka spojená s Vánocemi extrémním způsobem vrcholí. Je proto jasné, že jakékoliv problémy, které se v tomto období objeví, jsou nepříjemné a pokud se pak mohou dotknout dokonce dostupnosti prodávaných produktů, jedná se pak o problémy kritické. A právě ty musí nyní řešit Apple.

Kalifornského giganta trápí v posledních týdnech mizerná dostupnost jeho iPhonů 14 Pro (Max), za kterou může jak extrémní zájem o tyto modely, tak i fakt, že největší výrobní fabrika pro tyto telefony trpí koronavirovými uzávěrami. Leží totiž v Číně, která razí politiku nulové tolerance, což s sebou nepřináší ve výsledku nic jiného než to, že při odhalení klidně i jednotek případů na tomto statisícovém pracovišti je podnik odříznut od světa, dokud se v něm nemoc nevymýtí. Právě to se stalo i ve fabrice ve Zhengzhou, která před pár týdny zavřela i s pracovníky uvnitř a tedy i s cílem nezastavit výrobu iPhonů. Těm sice byly slíbeny vysoké bonusy spolu se zajištěním stravy a vůbec vším, co budou k pobytu v uzavřené fabrice potřebovat, ti jsou však nyní přesto nespokojeni. Ve fabrice totiž propukly podle dostupných informací tvrdé vzpoury, které přerušily výrobu iPhonů a tedy ještě více ohrozily jejich vánoční dostupnost. Na vině jsou pak údajně špatné podmínky, které v areálu fabriky panují ohledně jídla, ubytování a tak podobně, přičemž část naštvaných zaměstnanců tvrdí, že jim nebyly vyplaceny ani slíbené bonusy a oni tedy pracují za stejných podmínek, jako když byla fabrika standardně otevřená.

More riots broken out at Foxconn factory in communist #china's Zhengzhou. Violence clashes escalated by both CCP & chinese rioters, tear gas grenades were fired as chinese rioters returned hostiles w/ fire distinguisher. pic.twitter.com/5OU7dXAiiE

— Northrop Gundam ∀🦅⚔️ (@GundamNorthrop) November 23, 2022