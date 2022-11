S výrobou iPhonů v Číně má pomáhat armáda i komunisti

Že Apple má problémy s dodávkami iPhonů 14 Pro není tajemstvím. Této skutečnosti ve velkém nahrálo také odstavení mnoha linek závodu Foxconnu v Zhengzhou v Číně, a to kvůli pandemickým opatřením. Problém je taky ten, že spousta zaměstnanců kvůli nelidské pracovní době továrnu opustilo. Proslýchá se, že by Apple mohl chtít Čínu opustit. To tamní vláda samozřejmě nechce a údajně se měla uchýlit k razantnímu kroku.

A sice oslovit přímo členy komunistické strany a vojenské veterány, aby přiložili ruku k dílu a pokusili se najíst zaměstnance do čínských závodů na výrobu iPhonů. Vláda měla výše uvedené nové pomocné síle rozdat náborové kvóty s příslibem peněžní odměny za každého zaměstnance, kterého nalákají. O zlákání zaměstnanců zpět se snaží i Foxconn. Ten před dvěma týdny vyhlásil, že zaměstnanci, kteří závod opustili mezi 10. říjnem a 5. listopadem, po svém návratu „za pás“ obdrží bonus ve výši zhruba 69 dolarů. Zároveň jim byla přislíbena odměna ve výši přibližně 420 dolarů, pokud po svém návratu vydrží v práci alespoň 30 dní. Zcela noví zaměstnanci obdrží mzdu 4 dolary za hodinu. V továrně Zhengzhou se dle zdrojů vyrobí každý druhý iPhone. Právě nynější měsíce jsou obdobím, kdy továrna jede na plné obrátky, aby uspokojila velkou vánoční poptávku.