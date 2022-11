5 nových možností pro AirPods v iPadOS 16, které vás rozhodně potěší

AirPody, potažmo jablečná sluchátka, jsou pro mnohé uživatele nedílnou součástí života. Jedná se o nejprodávanější sluchátka na světě, a to zcela oprávněně díky všemožným vychytávkám a funkcím, které prostě stojí za to. Všechny možnosti, které AirPody nabízí, můžete samozřejmě různě přenastavovat, a to s využitím prakticky jakéhokoliv zařízení od Applu. V nejnovějších operačních systémech se pak kalifornský gigant zaměřil na vylepšení rozhraní pro správu AirPodů, a proto se společně v tomto článku podíváme na 5 nových vychytávek pro správu jablečných sluchátek v iPadOS 16. Mohlo by vás zajímat 5 tipů ve Zpřístupnění z iPadOS 16, které byste rozhodně měli znát iPad Pavel Jelič 23. 11. 2022

Rychlý a jednoduchý přístup Pokud jste někdy na iPadu spravovali AirPody, tak jistě víte o tom, že se nejedná o nic složitého. Stačí je jednoduše k tabletu připojit, a poté přejít do Nastavení → Bluetooth, kde u nich klepněte na ikonu ⓘ, čímž se ocitnete v rozhraní s předvolbami. Tento postup sice není složitý, ale je zbytečně zdlouhavý, což si Apple uvědomoval, a tak jsme se v novém iPadOS 16 dočkali zjednodušení přístupu k nastavení AirPodů. Pokud je máte připojené, tak jen stačí přejít do Nastavení, kde se hned nahoře kolonka s jablečnými sluchátky zobrazí – stačí na ni klepnout.

Nové zobrazení stavu baterie V případě, že kolonku z předchozího odstavce rozkliknete, tak se vám zobrazí veškeré předvolby AirPodů, stejně jako tomu bylo doposud. Jedna změna tady ale je – v horní části se totiž nově zobrazuje grafika jablečných sluchátek, ve které rychle a jednoduše zjistíte, jak jsou na tom s baterií. Klasicky se zobrazí stav nabití sluchátek a pouzdra, avšak v případě, že sluchátka nemají totožný stav nabití, tak se samozřejmě rozdělí a stav zobrazí zvlášť. Nové zobrazení baterie tedy najdete v Nastavení → AirPods.

Přizpůsobení prostorového zvuku Pokud vlastníte AirPods 3. generace, AirPods Pro nebo AirPods Max, tak na nich můžete využívat prostorový zvuk, který reaguje na pohyby vaší hlavy a měli byste se s ním cítit jako v kině. Prostorový zvuk funguje u jablečných sluchátek dobře, Apple se však rozhodl v iPadOS 16 přijít s jeho dalším vylepšením, a to v podobě přizpůsobení prostorového zvuku. Pokud tuto novinku využijete, tak v rámci průvodce pomocí Face ID provedete skeny vašich uší, podle kterých se pak prostorový zvuk nastaví přesně pro vás. Bohužel však nelze přizpůsobení na iPadu nastavit, a to dokonce ani na modelu Pro, který má Face ID k dispozici. Nastavení tak musíte provést na iPhonu X a novějším, ke kterému stačí AirPody připojit, a poté přejít do Nastavení → AirPods, kde níže v kategorii Prostorový zvuk otevřete Přizpůsobení, a poté klepněte na Přizpůsobit prostorový zvuk. Fotogalerie prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ipados16-1 prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ipados16-2 prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ipados16-3 airpods-prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ios16-3 airpods-prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ios16-4 airpods-prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ios16-5 airpods-prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ios16-6 airpods-prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ios16-7 airpods-prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ios16-8 airpods-prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ios16-9 airpods-prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ios16-10 airpods-prizpusobeni-prostoroveho-zvuku-ios16-11 Vstoupit do galerie

Detekování nepravých AirPodů Před delší dobou se roztrhl pytel s nepravými, chcete-li fejkovými, AirPody. Některé napodobeniny jsou zpracovány špatně, jiné však zase jen těžko rozpoznáte od originálů. Ty nejlepší fejky dokonce disponují čipem H-series, díky kterému se na jablečných zařízeních zobrazuje animace sluchátek. Pokud jste tedy vyloženě neměli nastudováno, jak padělky AirPodů poznat, popřípadě pokud jste při koupi neměli u sebe originály, tak jste jen těžko napodobeniny jablečných sluchátek poznali. Apple však tomuto udělal přítrž, jelikož do iOS a iPadOS 16 přidal funkci, která dokáže fejkové AirPody rozpoznat a upozornit vás na to v rámci animace.