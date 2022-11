Po 10 letech jsme přešel z Telekomu k O2 a nestačím se divit, jak snadno jde ušetřit 2/3 nákladů

Už zhruba deset let žiju v Bratislavě a mám pouze slovenské číslo, které jsem měl až do letošního léta od Telekomu. V létě mi však skončil můj paušál a jediné, co mi dokázali nabídnout, byly po deseti letech věrnosti výrazně méně výhodné alternativy, které nedávaly prakticky žádný smysl. Za neomezený tarif s neomezenými daty, které jsou skutečně neomezená, po mě chtěl Telekom 70€ měsíčně bez jakékoli další výhody. Vzhledem k tomu, že ukončili službu stream-on, díky které služby jako YouTube nebo Spotify nečepaly data z FUP limitu, tak jsem nad ničím jiným než neomezenými daty prakticky ani neuvažoval. Nakonec se mi nabídka, kterou jsem jako zákazník po deseti letech se 100% platební morálkou dostal, zdála spíše urážkou, než něčím zajímavým a tak jsem zkusil O2.

Zde mi nabídli neomezený tarif, který skutečně nabízí FUP limi 1TB měsíčně a téměř 50 GB rámci EU, za částku 29,40€, tedy za méně než polovinu a to navíc jako člověku, který s O2 neměl nikdy nic společného. O2 nabízí v drtivé většině míst, kde se pohybuji, pokrytí 5G a i v rámci Evropy, po které cestuji téměř pořád se mi zdálo, že 50 GB vystačí, což se ukázalo jako pravda. Nakonec jsme se tedy dohodly a já jsem až po prvním spuštění aplikace zjistil, že tím, že zaplatím o více než polovinu méně než v případě Telekomu celá sranda nekončí. O2 mi jako bonus nabídlo přidat si 3 různé placené aplikace zdarma k mému paušálu.

To funguje tak, že za vás O2 zaplatí něco z toho, co jsem v mém případě už roky využíval a platil za to. Vybral jsem si HBO GO, Office 365 a Tidal. Roční předplatné Office vychází na 70€ (ano, vím, že jsou různé akce, ovšem toto je oficiální cena, kterou se pro tento účel budu řídit), tedy 5,80€ měsíčně. Předplatné HBO GO vychází měsíčně na 7€ a předplatné Tidal pak stojí 6€ měsíčně. Všechny tyto tři služby jsme si roky platil a nyní je v rámci paušálu za mě platí O2, díky čemuž mohu z ceny 29,40 € měsíčně odečíst dalších 18,80. Měsíčně mě tak neomezený paušál s 1TB FUP a voláním po celé EU bez omezení vychází na 10,60€, protože tyto služby bych si stejně platil dál. Místo 70€ + 18,80€ za služby, tedy téměř 90€, tak měsíčně platím 29,40€ za vše, což je méně než 1/3 z původní ceny.

A co tím vším chci vlastně říct? Nebojte se zajít k jinému operátorovi a zeptat se, jaké vám umí nabídnout podmínky, když k němu přejdete vy nebo celá vaše rodina. My jsme tyto speciální podmínky dostali při přechodu pouhých dvou lidí, mě a mé ženy, které navíc stačil paušál s neomezeným voláním a tuším 20GB dat měsíčně za cca 20€ s tím, že k němu má k dispozici taktéž jednu prémiovou službu. Za zeptání nic nedáte a věřte, že každý nyní chce nové zákazníky a tak vám možná u konkurence nabídnou něco, o čem se vám ani nesnilo. Hlavně si však nezapomeňte vždy zjistit, co že to znamená neomezený a jak to vlastně je, když chcete například cestovat.