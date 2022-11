Vzpouru dělníků v největší výrobně iPhonů na světě už na místě hasí i Apple

Před pár dny jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se v největší fabrice světa na výrobu iPhonů ležící v čínském Zhengzhou objevily silné protesty proti vedení, které dle slov dělníků absolutně nedodržuje to, co slíbilo. Jakékoliv problémy ve fabrice jsou však pro Apple noční můrou, jelikož se negativně podepíší na už tak mizerné dostupnosti nejnovějších iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max. Situace je navíc dle všeho tak vážná, že na místo urychleně vyrazili i samotní zástupci Applu, aby se pokusili celou záležitost urovnat.

Foxconn, který fabriku v Zhenzhou provozuje, se již nechal slyšet, že chyby ve vyplácení bonusů, stravě a ubytování jsou zapříčiněny systémovými pochybeními, za která se omlouvá a samozřejmě se je pokusí co nejrychleji napravit. Stejně tak hodlá vyslyšet i další požadavky zaměstnanců, a to klidně i ty méně standardní, jelikož celá fabrika je ve výsledku v současnosti v dosti nestandardním režimu. Přestože v ní totiž má výroba běžet na plné obrátky, je odříznutá od světa, protože se v ní relativně nedávno objevily případy nákazy COVID-19, což vedlo právě k jejímu uzavření. Co se pak týče Applu, ten se na místo vypravil, aby byl jakousi zárukou za Foxconn a pomohl tamní vzbouřené dělníky přesvědčit, ať se vrátí do práce, jelikož všechny závazky vůči nim zaměstnavatel splní. Urovnání sporů je přitom pro kalifornského giganta vzhledem k blížícím se Vánocům naprosto klíčové. Jak se celá situace vyvrbí je ale v tuto chvíli těžké předpovídat, jelikož z místa proudí stále velmi málo informací.