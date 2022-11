Skvělé aplikace, které vám zpříjemní sledování fotbalového mistrovství světa

Fotbalové mistrovství světa v Kataru je v plném proudu a brzy za námi budou úvodní zápasy všech skupin. Už první zápasy přinesly řadu překvapení. Na myslí máme třeba prohru Argentiny či Německa. Mistroství světa bylo velmi, a to právem, kritizováno. Již se ale začíná zdát, že lidi začíná zajímat to hlavní – fotbal. Mistroství světa je sportovním megasvátkem, kterým žije téměř celá planeta. Níže uvedeme výčet aplikací, které vás udrží v přehledu a zároveň umocní fotbalovou náladu. Pojďme tedy na to.

Qatar 2022

Nejzákladnější aplikací je samozřejmě appka Qatar 2022, kde naleznete přehledně výsledky a nejnovější zprávy. Vadou na kráse může být pro někoho skutečnost, že aplikace je v angličtině. V posledních dnech také zaznívá kritika, že tato appka sbírá data uživatelů. Volba je tedy na vás.

Aplikaci Qatar 2022 stáhnete zde

Sport.cz

Pokud vám postačí ne tak podrobná data, zkuste aplikaci Sport.cz. Je kompletně v českém jazyce a velmi přehledná. Výhodou je fakt, že vám poslouží jakožto „sportovní zpravodaj“ i po konci mistroství světa. Nevýhodou, jak už zmiňuji v úvodní větě, bude možná nedostatek nejpodrobnějších informací. Také se dá počítat s jistou časovou prodlevou informačního toku. Pokud ale nehltáte každé zranění a prohlášení trenérů, je aplikace naprosto dostačující.

Aplikaci Sport.cz stáhnete zde

ČT sport

Jelikož většina zápasů je vysílána na ČT sport, nemůže vám tato aplikace chybět. Pohodlně z ní můžete sledovat živé přenosy. Vada na kráse je pouze jediná. Oproti televiznímu vysílání je zde časový posun. Při sledování je tedy nutné vypnout notifikace k zápasu. Vždy se vám totiž stane, že notifikace o padlém gólu vám přijde dřív, což opravdu může zážitek ze sledování pokazit.

Aplikaci ČT sport stáhnete zde

Livesport

Dle mého názoru se jedná o nejlepší aplikaci pro sledování sportovních výsledků. Přehledné tabulky, spousta dat, možnost označit oblíbené soutěže či zápasy. I kdyby byl váš oblíbený sport kriket, tuto aplikaci dokážete využít naplno.

Aplikaci Livesport stáhnete zde

Stickman Soccer 2018

Čekání na další zápas si také můžete zpříjemnit několika hrami. Pokud nelpíte na realistické grafice, pohybech, fyzice a podobně, možná oceníte tento arkádový počin. Hráči jsou si podobní, ovšem mají odlišné vlastnosti a je jen na vás, jak kvalitní tým vybudujete. Ovládání je opravdu jednoduché a osvojení si základních herních mechanik zabere několik vteřin.

Stickman Soccer 2018 můžete stáhnout zde

Score! Hero

Hra, která vám zpočátku bude připadat velmi triviální, časem vás ale bude přivádět k šílenství. Zde se nesetkáte s klasickými herními mechaniky fotbalu. Pohyb míče ovládáte prstem. Jakmile se k vašemu hráči dostane míč, hra se pozastaví a vy musíte co nejlépe přihrát či zakončit střelu. Povedená hra, která vás zabaví na dlouhé hodiny.

Score! Hero můžete stáhnout zde

Dream League Soccer 2022

Dle mého názoru se jedná o nejlepší fotbálek na iPhone. Zprvu si vyberete trenéra a kapitána týmu. Začínáte v nejnižší soutěži a postupně se dostáváte na vrchol. Samozřejmostí je líbivá grafika, poměrně realistická fyzika míče a multiplayer.

Dream League Soccer 2022 stáhnete zde

Sledování zápasů přes webové stránky

Krom aplikací se dají zápasy samozřejmě sledovat i na různých internetových stránkách skrze live streamy. Pokud jste již někdy přímý přenos ze zápasu hledali, jistě mi dáte za pravdu, že to není až takový problém a většinou se daný zápas podaří nalézt vcelku rychle (tedy až na zápasy Ligy mistrů). A kde tedy sledovat? V ideálním případě vás odkážu opět na web České televize, na kterém naleznete v sekci Živé vysílání všechny hrané zápasy a nejspíš na ně budete moci mrknout i zpětně. Alternativou pak je web ziveprenosy.cz, na kterém též naleznete skutečně nepřeberné množství odkazů na různé zahraniční streamy. Pokud byste ani na jedné z těchto stránek nepochodili (což se nestane), přes Google se vám do pár vteřin podaří určitě najít jiný live stream. Většinou však musíte překousnout minimálně tři reklamy na jeho začátku.