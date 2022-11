Apple spustil v Česku Black Friday. Zde je přehled bonusů, které rozdává

Na dnešní den si Apple naplánoval start své čtyřdenní nákupní akce, kterou reaguje na celosvětový Black Friday a následné Cyber Monday. Ačkoliv se z jeho strany přímých slev na produkty ani letos nedočkáme, při jejich koupi přes Apple Online Store můžete získat dárkové poukazy na další nákup a to až do výše 6000 Kč. Pojďme si tedy udělat přehled v tom, co je třeba koupit, abyste měli na dárkovou kartu nárok.

Apple produkty ve slevách lze sehnat například zde

iPhone

Stejně jako v předešlých letech, i letos přibaluje Apple dárkové karty jen ke starším iPhonům – konkrétně pak modelům 13 (mini), 12 a SE. Přestože je jejich cena rozdílná ve všech případech máte nárok na kartu v hodnotě 1200 Kč.

AirPods

Hezké bonusy letos rozdává Apple i u všech modelů AirPods. Ke 2. a 3. generaci vám přibalí dárkovou kartu v hodnotě 600 Kč, u AirPods Pro je to pak 1200 Kč a v případě AirPods Max dokonce 1800 Kč. Samozřejmostí je pak možnost nechat na sluchátka něco vygravírovat.

Apple Watch

U Apple Watch si na bonus přijdete bohužel jen u modelu SE, který stojí standardně 7690 Kč. K němu dostanete dárkovou kartu v hodnotě 1200 Kč.

iPad

Na iPady byl letos Apple poměrně skoupý. Bonusy totiž rozdává jen k řadě Air 5, mini 6 a základní řadě 9. Zatímco k prvním dvěma jmenovaným dostanete dárkovou kartu v hodnotě 1200 Kč, k iPadu 9 je to 720 Kč.

Mac

V případě Maců je naopak výběr poměrně široký, jelikož se akce vztahuje takřka na vše, co má Apple nyní v nabídce. K MacBooku Air M1 vám přibalí dárkovou kartu v hodnotě 3600 Kč, přičemž ve stejné hodnotě dostanete i kartu k MacBooku Air M2 a 24″ iMacu. Na bonus 2400 Kč si přijdete při nákupu Macu mini a 4800 Kč v dárkové kartě dostanete za MacBook Pro 13″, 14″ a 16″.

Apple TV

Na Apple TV bylo letos zapomenuto úplně – to proto, že nejnovější generace byla představena teprve nedávno a Apple tedy zřejmě nepotřebuje její prodeje rozproudit.

Beats

Do Black Friday akce byla letos zařazena i sluchátka Beats, stejně jako tomu bylo i v předešlých letech. K modelů Flex totiž Apple rozdává kartu v hodnotě 600 Kč, ke Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Studio Buds a Fit Pro pak 1200 Kč.

Doplňky

Solidně se “napakovat” dárkovými kartami jde i v případě nákupu příslušenství. Ke dvojité MagSafe nabíječce, Smart Keyboard Folio klávesnici a Apple Pencil 2. generace rozdává Apple 600 Kč dárkovou kartu. Při koupi Magic Keyboard pro iPady Pro a Air pak dostanete kartu v hodnotě 1200 Kč.

Jak již bylo zmíněno výše, dárkové karty nelze vnímat jako slevy uplatnitelné na dané produkty, ale jako vouchery na další nákup v Apple Store. I tak se ale jedná o velmi příjemný bonus, jelikož u mnoha produktů pomyslně sráží jejich cenu na velmi zajímavou úroveň.