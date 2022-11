Takto bude vypadat iPhone 15 (Pro)!

Letošním představením iPhonů 14 (Pro) uzavřel Apple svůj klasický tříletý cyklus víceméně jednotného designu jeho telefonů a již příští rok by se proto měl svět dočkat iPhonů, které se od těch z let 2022, 2021 a 2020 designově odliší. A jelikož začaly před pár dny prosakovat první komplexnější informace o tom, jak budou novinky vypadat, první designéři se chytili příležitost za pačesy a slova leakerů přetavili v rendery. Díky tomu si tak můžeme udělat o chystaném designu pro roky 2023, 2024 a pravděpodobně i 2025 velmi dobrou představu. Ostatně, podívejte se v galerii sami.

Fotogalerie iPhone 15 Pro Max 1 iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro Max 3 Vstoupit do galerie

Informace, které před pár dny unikly, hovoří konkrétně o přijetí designu iPhonů 5C či částečného přijetí designu 14″ a 16″ MacBooků Pro. Jinými slovy, dočkat bychom se měli zařízení, která budou mít hranu u zad zaoblenou, aby lépe padla do roky, a zároveň hranu u displeje ostrou, aby jej i nadále chránila tak, jak jej chrání nyní při současném designu. Ve výsledku se tedy bude jednat o jakýsi kompromis, který by měl uspokojit jak fanoušky ostrých, tak o zaoblených hran, protože nové telefony přinesou oboje. A když vše vidíme takto na renderech, nevypadá tohle řešení vůbec špatně.

Je nám jasné, že se pod tímto článkem opět vyrojí desítky komentářů poukazujících na to, že se nic takového určitě nestane, že je představení novinek ještě velmi daleko a nikdo nemůže vědět o jejich designu zhola nic či že budou iPhony 15 (Pro) zkrátka vypadat úplně jinak. Je nicméně třeba zdůraznit, že první větší leaky nových iPhonů se každoročně objevují právě touto dobou a přesně proto se zdá být únik informace o kompromisu mezi ostrými a zaoblenými boky reálná. Až čas sice ukáže, zda se skutečně zakládá na pravdě, ale vzhledem k tomu, že Apple ve výsledku ani nemá moc možností, jakým směrem se vydat, aby vyloženě necouval jen pár let zpět do doby iPhonů 11, dává tento design zkrátka smysl a i s ohledem na minulost leaků jsme zcela upřímně na 99,9 % přesvědčeni o tom, že takto bude iPhone 15 (Pro) skutečně vypadat.