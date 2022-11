Podívejte se, jak v praxi funguje nouzové přivolání pomoci přes satelit z iPhonů 14 (Pro)

Jednou z nejzajímavějších novinek letošní generace iPhonů 14 (Pro) je bezesporu jejich podpora satelitní komunikace se záchrannými složkami, díky které si tak lze přivolat pomoc i z míst, která nejsou pokryta mobilním signálem. Tato funkce je zatím sice dostupná jen v USA a Kanadě, avšak v dohledné době by se měla rozšířit například i do Německa a dalších států, přičemž další expanzi má Apple naplánovanou na příští rok. A jelikož funkci v USA a Kanadě spustil teprve nedávno, můžeme se až nyní konečně podívat na to, jak v reálu funguje. O jeden velmi zdařilý test se postaral americký youtuber, který vyrazil na místo, které není pokryté signálem a které je tedy zcela ideální právě pro vyzkoušení satelitní komunikace se záchrannými složkami. Jak je na videu vidět, ta funguje naprosto bravurně a ve výsledku i docela rychle. Na první pohled připomíná klasické textové zprávy s omezením znaků, avšak je samozřejmě doplněna o pomyslnou nadstavbu v podobě rozhraní pro zaslání bližších informací o situaci, ve které se uživatel nachází. Nejlepší obrázek o všem si však zaručeně uděláte z videa níže.