Android vs. iOS: Proč je iPhone prostě lepší?

Svět je rozdělený na dva tábory. Na ty, co milují iOS a na ty, co se nikdy nevzdají Androidu. Operační systém Android najdete v několika různých značkách mobilních telefonů. iOS najdete jen v iPhonu. Přesvědčíme vás, proč je prostě iPhone a jeho operační systém iOS lepší.

Otevřený vs. uzavřený systém

Android vznikl na jádře systému Linux, což je otevřený systém s prakticky neomezenými možnostmi přizpůsobení. Android vlastní společnost Google a poskytuje jej výrobcům mnoha značek telefonů. Ten si pak upraví systém podle sebe tak, aby fungoval na jeho specifickém modelu telefonu.

I proto může operační systém Android vypadat a hlavně fungovat úplně jinak v telefonu Samsung a jinak v telefonu Huawei. Výrobce nemusí mít slazené veškeré funkce s operačním systémem, protože si nástavbu operačního systému tvoří sám. Proto se může stát, že se vám telefon s Androidem zasekne a nebo vám spadne některá z aplikací, kterou jste si stáhli prostřednictvím Google Play.

iOS je oproti tomu uzavřený systém, který najdete jen v jablečných zařízeních (například v nejnovějším modelu iPhone 14). Společnost Apple má vývoj veškerých aktualizací a samotný vývoj softwaru přímo pod sebou (a vyrábí i tělo mobilu). Díky tomu má nad celým produktem plnou kontrolu, a proto bude software fungovat prakticky okamžitě v každém jejich produktu.

Co se týče aktualizací operačního systému, je na tom iOS podstatně lépe. Jakmile Apple vydá novou aktualizaci, je připravena fungovat v kterémkoli jablečném zařízení (platí momentálně u verzí iPhone 8 a výš, starší modely už na novou verzi iOS nepřejdou). V případě Androidu je to tak, že Google vydá novou aktualizaci, ale samotný výrobce telefonu ji ještě musí zoptimalizovat pro dané modely svých chytrých mobilů. Což se někdy může protáhnout.

A co vaše soukromí a bezpečí?

Tou největší výhodou u iPhonu a systému iOS je vysoká míra ochrany citlivých dat těch, kteří výrobky Applu používají. Společnost si patřičně hlídá, aby nedošlo k narušení soukromí jejich zákazníků. A dokládají to nejrůznějšími vychytávkami. Mezi ty nejzajímavější patří bezesporu to, že můžete jednotlivým aplikacím zakázat vaše sledování. Ty tak nemohou využívat vaše data pro marketingové účely.

Nezapomeňte také na zabezpečení celého telefonu v podobě Face ID. I Android už samozřejmě disponuje ověřováním za pomocí naskenování vašeho obličeje. Ale iPhone dokáže technologii biometrického ověřování (snímání obličeje za pomoci několika senzorů) zatím využít mnohem lépe.

V samotném App Storu najdete o dost méně aplikací než v Google Play. Apple pečlivě vybírá aplikace, které mu projdou sítem. Proto je prakticky nemožné, abyste si svůj nový iPhone 14 Pro Max zanesli virem.

Jiné uživatelské prostředí

I aplikace, ikonky a celkové uživatelské prostředí je v každém telefonu, který má v sobě Android, jiné. Zkuste si mobily značek Samsung, Lenovo a Huawei. Bude vám nějaký čas trvat, než se v jednotlivých telefonech zorientujete. A to i přesto, že v sobě mají zabudovaný stejný software.

A co na to iPhone a jeho uživatelské prostředí? Vezměte si do ruky model iPhone 14 Pro a iPhone 12 Pro. Veškeré aplikace, ikony a prakticky vše, co na mobilu vidíte, bude vypadat (a fungovat) úplně stejně. Provázaný ekosystém funguje napříč nejrůznějšími výrobky společnosti Apple. Pokud vám volá vaše maminka, můžete ji hovor zvednout klidně prostřednictvím vašeho MacBooku.

I proto dělá většině uživatelů větší problém přejít z iOS na Android. Používat iOS je mnohem jednodušší a hlavně pohodlnější.