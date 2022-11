DJI vzalo Mavic 3 na Mont Everest, aby se prolétl 9232 metrů nad mořem!

Jak asi sami dobře víte, létat s dronem výš než 120 metrů nad zemí je nejen že ve většině zemí nelegální, ale hlavně opravdu nebezpečné. DJI se však rozhodlo, že se proletí ve výšce 9232 metrů nad mořem a to se svým modelem Mavic 3. Protože dron samozřejmě nedokáže od hladiny moře vystoupat do této výšky, bylo potřeba startovat o něco výš. Zkušení horolezci vzali dron na nejvyšší horu světa Mont Everest, kde se jim podařilo odstartovat ze samého vrchlu, tedy z výšky 8848,86 metrů nad mořem, ze které pak dron dokázal nastoupat dalších téměř 400 metrů a dosáhl výšky letu 9232 metrů nad mořem. Na to, jak celá akce probíhala, se můžete podívat v následujícím videu, které skutečně stojí za to.