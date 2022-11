Známe datum vydání Call of Duty: Warzone Mobile

Call of Duty je bezesporu jednou z nejoblíbenějších herních sérií na světě a to i díky takzvanému Warzone. Když vývojáři oznámili mobilní verzi Warzone Mobile, začali mobilní hráči doslova jásat, ovšem jediné, co jsme se dozvěděli o datu vydání, bylo, že vyjde v roce 2023. Nyní se nám však díky App Store podařilo zjistit, jaké je přesné datum vydání Call of Duty Warzone Mobile. Pokud totiž půjdete do App Store, již nyní tam uvidíte landing page lákající právě na tuto hru. Ta mimo množství informací nabízí také možnost „získat hru“. Hra sice ještě není dostupná, ovšem pomocí této volby vytvoříte předobjednávku a to i přes to, že bude hra s největší pravděpodobností dostupná zcela zdarma.

Předobjendávka v tomto případě funguje tak, že se vám hra okamžitě poté, co ji vývojáři vydají v App Store stáhne přímo do vašeho iPhone a vy tak můžete ihned začít hrát. Pokud tuto možnost zvolíte, pak se také dozvíte, kdy hra vyjde. Datum vydání Call of Duty Warzone Mobile je 15. 5. 2023. Čeká nás tedy ještě více než půl roku, ovšem jak se zdá minimálně podle vidí, je se na co těšit a čekání zřejmě bude stát za to, stejně jako u klasického CoD Warzone.