Sluchátka AirPods lze skvěle využít i jako sluchadla pro sluchově hendikepované

Sluchátka AirPods lze využít k širokému spektru nejrůznějších věcí. Kromě poslechu hudby či podcastů, zvuků z her či telefonování skrze ně je lze využít klidně i jako sluchadla pro osoby se sluchovými problémy. Že jsou pro tyto účely více než využitelné dokázal i nový test provedený výzkumníky z Taipei Veterans General Hospital na Taiwanu.

Test, který byl v této taiwanské nemocnici proveden, byl ve své podstatě poměrně jednoduchý. 21 pacientů s mírnou až středně těžkou ztrátou sluchu dostalo AirPods 2. generace, AirPods Pro a několik typů sluchadel v různých cenových relacích s tím, že po jejich nasazení následně opakovali věty, které jim byly předčítány, aby ukázali, jak dobře jim rozuměly. Aby pak mohly AirPods jako sluchadla vůbec fungovat, byl k nim připojen iPhone a využívána funkce živý poslech, u kterého je právě iPhone využíván coby mikrofon, který odesílá zesílený zvuk do AirPods. A jaký byl výsledek? Velmi dobrý. Zatímco AirPods 2 šlo využívat spíš jen jako občasnou alternativu ke sluchadlům, AirPods Pro snesla srovnání i s podstatně dražšími sluchadly na trhu a to zejména díky tomu, že dokázala díky ANC izolovat okolní hluk a do uší uživatelů posílat jen zvuk, který byl potřeba. Je nicméně třeba myslet na to, že vše do jisté míry závisí na iPhonu a na jeho poloze. Pokud je však pacient schopen s iPhonem určitým způsobem pracovat – tedy myšleno ohledně natáčení mikrofonu a tak podobně směrem ke zdroji zvuku -, lze AirPods brát minimálně jako jakýsi výchozí produkt, který dokáže osobám se sluchovými problémy pomoci.

