5 tipů v Živém textu z iPadOS 16, které se hodí znát

Již více než rok je součástí nejen iPadOS, ale také iOS a macOS funkce s názvem Živý text, potažmo Live Text. Tato vychytávka konkrétně dokáže rozpoznat text na jakémkoliv obrázku či fotce a převést ho do podoby, ve které s ním můžete pracovat. Jak už to u těchto nových funkcí bývá, tak je Apple v následujících velkých aktualizacích vylepšuje – a Živý text v tomto ohledu není výjimkou. Pojďme se proto společně podívat na 5 novinek, které nově v iPadOS 16 nabízí.

Převod jednotek

Možná jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste měli na obrázku nějaké cizí jednotky, a potřebovali jste je rychle převést na známé. Zatímco ve starších verzích iPadOS byste museli údaj zkopírovat a vložit třeba do Google, tak v novém iPadOS 16 už tohle není nutné a převod vám udělá samotný Živý text. Nejedná se o nic složitého – stačí, abyste se přesunuli do prostředí Živého textu, kde pak vlevo dole stiskněte tlačítko převodu. Následně už se zobrazí převod do několika různých jednotek.