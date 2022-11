Minulý rok Apple představil zbrusu nové režimy soustředění, které nahradily původní nedostatečný režim nerušit. Tomu chyběly konkrétně některé základní funkce, které uživatelé zkrátka očekávali, a tak se Apple rozhodl o kompletní překopání. Jak už to u nových funkcí bývá zvykem, tak v dalším roce od představení dochází k jejich velkému vylepšení. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů v Soustředění z iPadOS 16, které se hodí znát.

Ke každému režimu soustředění si můžete vybrat stránky plochy, které se po jeho aktivaci budou zobrazovat. V novém iPadOS 16 však přibyla funkce, která vám dokáže rovnou navrhnout plochy, které se hodí ke konkrétnímu režimu soustředění. To znamená, že pro režim čtení vám bude navrhnuto zobrazení pouze plochy se čtecími aplikacemi, u soustředění na hraní zase jen plocha s hrami apod. Pro výběr plochy stačí přejít do Nastavení → Soustředění, kde otevřete konkrétní režim a v kategorii Přizpůsobení obrazovek klepněte na Vybrat. Zde už se vám zobrazí i návrhy plochy.

Filtry režimů soustředění

Jednou z hlavních novinek, která dorazila do soustředění na všech nových systémech, jsou filtry režimů soustředění. Ty mají za úkol jediné – omezit zobrazování obsahu v některých aplikacích, abyste se mohli lépe soustředit a nebyli jste zbytečně rušeni. Například v Kalendáři si díky filtrům můžete při práci nechat zobrazit jen pracovní kalendář, v Safari zase jen pracovní skupinu panelů apod. Postupně se tato novinka bude rozrůstat i do aplikací třetích stran – vývojáři mají k dispozici API. Pro nastavení režimů soustředění přejděte do Nastavení → Soustředění, kde otevřete konkrétní režim a níže v kategorii Filtry režimu soustředění klepněte na Přidat filtr.