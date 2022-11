Recenze FIXED Mini PD Travel Charger: Perfektní adaptér na cesty s výkonem 30 W

Napájecí adaptér je nedílnou součástí výbavy každého jablíčkáře. Není se proto čemu divit, že se Apple s příchodem iPhonu 12 setkal s lavinou kritiky, a to konkrétně za odstranění nabíječky z balení. Nabíječka je zkrátka naprostým základem. Jenže jak ji vybrat, případně podle čeho se řídit? Pokud jsou pro vás prioritou kompaktní rozměry a rychlost, pak je tato recenze přímo pro vás. Do redakce nám totiž dorazil poměrně povedený adaptér FIXED Mini PD Travel Charger. Pojďme si na něj proto společně posvítit.

Technické specifikace

Než se přesuneme k samotnému testování, pojďme si ve stručnosti zmínit technické specifikace produktu jako takového. Konkrétně se tedy jedná o nabíječku s USB-C výstupem s podporou Power Delivery 3.0 pro takzvané rychlonabíjení. Její celkový výkon tak činí parádních 30 W, a dokonce nechybí ani kompatibilita pro MagSafe. Poměrně důležitou roli hrají i celkové rozměry, které, včetně zástrčky, činí 6,8 x 3 x 3 cm. Zde ještě přinášíme stručný výpis specifikací od výrobce:

Celkový výkon: 30 W

30 W Vstup: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A

AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A Výstup: USB-C DC 5V/3A, 9V/3A, 12/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A

USB-C DC 5V/3A, 9V/3A, 12/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A Rozměry: 6,8 x 3 x 3 centimetry

6,8 x 3 x 3 centimetry Funkce: PD Rapid Charge, podpora Power Delivery 3.0, přepěťová & podpěťová ochrana, regulace teploty

Testování aneb adaptér v praxi

Nyní se přesuňme k tomu zásadnímu aneb jak se nabíječce daří v praxi. Jak už jsme zmínili výše, tato nabíječka podporuje takzvané rychlonabíjení, a to díky technologii USB-C Power Delivery 3.0. S takovou můžeme náš iPhone nabít z 0 na 50 % během pouhých 30 minut. Osobně bych se ale rád pozastavil spíše nad samotnými rozměry. Jak už samotný název produktu napovídá, tato nabíječka je primárně „cestovní“, což jednoznačně potvrzuje svými malými rozměry.

Fotogalerie FIXED Mini PD Travel Charger 4 FIXED Mini PD Travel Charger 5 FIXED Mini PD Travel Charger 6 FIXED Mini PD Travel Charger 7 FIXED Mini PD Travel Charger 9 Vstoupit do galerie

Adaptér je totiž tak malý, že bych jej mohl pohodlně schovat do kapsy u kalhot. I přesto ale nabízí poměrně solidní výkon, který nemusí být použit pouze u telefonů. Osobně jsem na tuto nabíječku vsadil především na cestách, kdy si s sebou beru svůj MacBook Air. Doposud jsem k těmto účelům používal starší 60W adaptér, který je z hlediska rozměrů třikrát větší. To s sebou přináší řadu nepříjemností – mnohdy mi blokuje volné zásuvky a kvůli větší velikosti zbytečně zabírá místo v tašce. Právě přechodem na FIXED Mini PD Travel Charger se vše výrazně zjednodušilo.

Určitě také nesmím zapomenout ani na samotný design. Výrobce v tomto směru vsadil na univerzálnost – nabíječka je totiž k dostání v bílém a černém provedení. Každý si tak může vybrat podle toho, co mu lépe zapadne do domácnosti či kanceláře. Z vlastní zkušenosti ale musím uznat, že i tak je adaptér vzhledem ke svým malým rozměrům poměrně nenápadný.

Shrnutí

Sečteno podtrženo, nabíječka FIXED Mini PD Travel Charger mě velice příjemně překvapila a prakticky okamžitě se stala součástí mé každodenní výbavy. Častokrát jsem totiž na cestách mezi třemi stálými lokacemi a je pro mě poměrně důležité, abych měl po ruce kompaktní nabíječku. Právě proto musím uznat, že se jedná o parádní adaptér, s jehož pomocí mohu nejen že (rychle) nabíjet svůj iPhone, ale také MacBook Air. Zároveň se tak nemusím obávat toho, že by mi zbytečně zabíral místo v tašce.

Jak už jsem totiž zmínili výše, hravě by se schoval i do běžné kapsy u kalhot. Díky USB-C výstupu jej lze navíc použít prakticky s jakoukoliv moderní elektronikou. USB-C je novodobým standardem, který najdeme téměř u všech zařízení. Výjimkou jsou snad už jen iPhony a některé doplňky od Applu, tedy alespoň prozatím. Za touto nabíječkou navíc stojí ryze česká značka FIXED, která se postarala o její kompletní vývoj. Výroba každopádně probíhá v Číně. V nabídce této značky také najdeme řadu dalších skvělých doplňků, a to včetně kožených pouzder, které se už vyrábí přímo v České republice.

Závěrem mohu tento adaptér zcela upřímně doporučit. Obzvláště tedy lidem, kteří jsou například častokrát na cestách a hledají kompaktní, ale přesto výkonný adaptér, který nabídne vše bez jakýchkoliv kompromisů.

FIXED Mini PD Travel Charger zakoupíte zde