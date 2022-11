Recenze Linq Multiport Hub: Pojďte se podívat na huby, které snadno rozšíří porty vašeho MacBooku

Společnost Linq se zaměřuje na kvalitní huby, pomocí kterých rozšíříte snadno a rychle portovou výbavu vašeho MacBooku nebo Macu. Mě se tentokrát do ruky dostalo rovnou pět různých Multiport Hubů a to od 5in1 až po 9in1, který nabízí dokonce možnost vložení SSD paměti. Všechny huby mají mnoho společného a liší se v podstatě až na jednu výjimku pouze možnostmi, které nabízí. Pojďme se na ně tedy podívat s tím, že témata, u kterých se nezaměříme přímo na konkrétní huby, se budou týkat všech společně, jako je tomu například u designu a zpracování. Pokud tedy hledáte rozšíření nejen pro svůj MacBook, ale také Mac, pak se pohodlně posaďte a pojďte se podívat na možnosti, které nabízí Linq.

To první, co spojuje všechny Huby, je kvalita zpracování. Linq používá hliník, který odpovídá barvě Space Gray, jenž používá Apple u svých produktů. Pokud je pak Hub vybaven klasickým kabelem pro připevnění do USB-C, jedná se o tlustý, pletený a na první i druhý pohled kvalitní a odolný kabel. Zpracování samotného hubu, ale i kabelu je pak jako by přicházelo přímo od Applu a je vidět, že si výrobce dává opravdu záležet, abyste za své peníze dostali kvalitní produkt. Co vás na první pohled překvapí hned po rozbalení krabičky je fakt, jak malé huby josu. Samozřejmě záleží na variantě, pro kterou se rozhodnete a je potřeba počítat s tím, že 9in1 bude fyzicky větší než 5in1, ovšem i tak se jedná o skutečně malá a elegantní zařízení, která se vám pohodlně vejdou do batohu nebo tašky a můžete je používat i na cestách. Jediné, co by si snad mohl výrobce do budoucna odpustit, jsou popisky jednotlivých portů, které chápu, že jsou pro mnoho lidí užitečné, ale přece jen by je šlo udělat v minimalističtějším designu, aby se huby ještě víc přiblížily k Macu nebo MacBooku.

Abychom se podívali na to, co vše Linq nabízí, pojďme začít od nejmenšího po největší. První varianta s označením Linq 5in1 Multiport Hub nabízí rozšíření vašeho USB-C portu o dvojici USB-C, dvojici USB-A verze 3.2 a HDMI port s podporou 4K s 60hz. Varianta s označením Linq 7in2 D2 Pro Multiport Hub pak rozšíří vaše dva USB-C porty u MacBooku s procerome Apple M1 nebo Apple M2 dvojici USB-C, dvojici USB-A, dvojici HDMI s 4K a 60 Hz, respektive 4K a 30 Hz u druhého portu a Gigabit ethernet port. Nejmenší hub bez kableáže, který se přímo připevní do USB nese označení 7in2 TB Pro Multiport Hub a nabízí rozšíření dvojice USB-C o dvojici USB-C port, dvojici USB-A portů, HDMI 4K 60 Hz a čtečku SD/TF karet. Hub s názvem 8in1 8K Pro Studio Multiport Hub pak vaše USB-C rozšíří o dvojici USB-C portů, 2.5 GbE ethernet port, HDMI s rozlišením až 8K a 30 Hz nebo 4K a 60 Hz, dvojici USB-A portů a také dvojici Peripheral portů USB 2.0. Poslední Hub s označením 9in1 Pro Studio Multiport Hub pak nabízí rozšíření vašeho USB-C o dvojici USB-C, HDMI s podporou 4K a 60 Hz, 2.5 GbE Ethernet port, čtečku microSD/SD karet, Peripheral Port USB 2.0. a v neposlední řadě má také slot pro SSD NVMe M.2, díky čemuž jej můžete použít také jako externí disk nebo jako Time Machine pro svůj Mac.

Díky množství modelů, které Linq nabízí, si tak můžete vybrat přesně ten, který vám vyhovuje a nemusíte platit za porty, které nevyužijete. Pokud chcete zkrátka jen rozšířit svůj MacBook nebo Mac o HDMI port a USB-A, máte možnost. Pokud na druhou stranu chcete mít HUB, který nabízí v podstatě všechny dnes dostupné a používané porty a navíc do něj můžete dát extra rychlý SSD disk, také máte možnost. Zkrátka záleží jen a jen na vás, po které variantě sáhnete. Ať už se rozhodnete pro kteroukoli, můžete se spolehnout, že porty nijak výrazně nehřejí, mají přenosové rychlosti odpovídající rychlostem daných portů a nabízí velmi kvalitní zpracování, což ostatně můžete vidět i na našich fotografiích v galerii.

Rychlost přenosu dat odpovídá rychlosti daného portu, případně rychlosti vašeho externího zařízení, pokud je pomalejší než rychlost portu. Mezi hlavní výhody pak patří kromě zpracování a možností vybrat model přímo pro vás, miniaturní design, díky kterému vám nebude hub zavazet, ať už jej aktivně používáte nebo jej máte někde v batohu nebo kabelce. Líbí se mi také fakt, že výrobce nijak nemaskuje detailní specifikace a tak rovnou na obalu přiznává, zda 4K rozlišení přes HDMI budete mít k dispozici v 30 nebo 60 snímcích za vteřinu a to, co je uvedeno na obalu pak skutečně platí. Je množství různých hubů, které vám naslibují, že budete mít k dispozici to či ono, ovšem chybí detailní specifikace, které vám ve výsledku mohou dost zkomplikovat život. Toho se u Linq bát nemusíte a to co si vyberete, za své peníze také dostanete. Pokud tedy hledáte kvalitní hub s perfektním zpracováním, můžete se rozhodnout právě pro Linq a rozhodně neprohloupíte.

Linq Multiport Huby si můžete zakoupit přímo zde.