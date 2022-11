iPhony 15 Pro mají dostat extrémně rychlé USB-C

Přestože se mnozí jablíčkáři stále nedočkali dodání iPhonů 14 Pro (Max) představených v září letošního roku, zraky mnoha jablíčkářů se již nyní začínají pomalu upínat k příštímu roku a odhalení řady 15 Pro (Max). Ta by totiž měla přinést upgrade, po kterém mnozí jablíčkáři volají již pěkných pár let – konkrétně výměnu Lightningu za USB-C. A to by mělo být podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua skutečně extrémně rychlé.

Zdroje Kua tvrdí konkrétně to, že se Apple u iPhonů 15 Pro (Max) nehodlá spokojit jen s klasickým USB-C, ale hodlá u něj nasadit podporu Thunderbolt 3 standardu, díky kterému by měla jeho rychlost dosahovat neuvěřitelných 40 Gb/s. Kromě takto rychlého USB-C je nicméně testováno i klasické USB 3.2 disponující rychlostí v rozmezí 5 až 20 Gb/s v závislosti na přesných specifikacích. V obou případech se tedy jedná výrazné zrychlení oproti nynějšímu Lightningu. Ten je totiž založen na standardu USB 2.0, který nabízí přenosovou rychlost pouhých 480 Mb/s, což je bohužel i rychlost, kterou má dle Kua údajně nabízet i USB-C iPhonů 15 (Plus). Apple by se tedy měl v tomto směru vydat cestou letošních iPadů 10, které sice taktéž nabízí USB-C port namísto Lightningu, avšak též jen s rychlostí maximálně 480 Mb/s.