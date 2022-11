Apple spustil zbrusu nové webové rozhraní iCloudu

Již před několika týdny jsme vás informovali o tom, že Apple začal testovat zbrusu nové rozhraní webové aplikace iCloud, která se nachází na stránkách icloud.com. Původní rozhraní totiž zůstalo několik let nezměněné, a tak působilo nejen zastarale, ale svým způsobem i neohrabaně a pro někoho zmateně. O to více nás potěšilo, když se začaly rozšiřovat informace o testování nové verze tohoto rozhraní, a ještě více jsme byli překvapeni poté, co jsme si mohli v rámci beta testování nový iCloud na webu vyzkoušet.

Nyní už ale máme skvělou zprávu pro naprosto všechny jablíčkáře. Apple totiž před pár hodinami zpřístupnil novou verzi webového rozhraní iCloud veřejnosti. Postup přihlášení je pořád stejný – stačí přejít na stránky icloud.com, kde se jednoduše přihlaste k vašemu Apple ID, a to buď s využitím klasického hesla, anebo Touch ID či Face ID. Ihned po přihlášení už se vám zobrazí nová domovská stránka, která je poskládaná z dlaždic, a to společně s informacemi o změnách a možnostech, které jsou nyní k dispozici. Domovskou stránku si můžete ihned přizpůsobit a zobrazit na ní dlaždice, které sami uznáte za vhodné. Úplně dole najdete informace o tarifu a využití iCloudu, společně s možností pro obnovu dat.

Klepnutím na ikonu čtverečků vpravo nahoře se pak zobrazí menu, ve kterém najdete veškeré známé aplikace a funkce, mezi nimiž se můžete pohybovat. Některé aplikace jsou každopádně také přepracované a ještě více se podobají těm klasickým z operačních systémů. Dále v menu najdete ještě funkce z iCloud+, tj. například Skrýt můj e-mail a další, které zde můžete ovládat. I nadále lze skrze webové rozhraní také spravovat samotný iCloud, anebo obnovit některá data, jak už jsem uvedl v předchozím odstavci. Je opravdu překvapivé, co všechno vlastně webové rozhraní iCloudu dokáže. O to větší je škoda, že o něm mnoho uživatelů pomalu ani neví, a proto si ho určitě projděte a vyzkoušejte – nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit. Přihlásit se k němu můžete kdekoliv a kdykoliv, stačí vám připojení k internetu.

Na stránky iCloud.com se přesunete klepnutím zde