Apple chystá novou webovou aplikaci iCloudu. Vypadá fantasticky, přesvědčte se sami

Zatímco s iCloudem na iPhonu, iPadu či Macu se dnes a denně setkává takřka každý jablíčkář, v případě jeho webové verze tomu tak úplně není. Pravdou totiž je, že o něm dokonce leckdo vůbec neví a o to překvapenější je, když zjistí, že může celou řadu služeb a aplikací Applu propojených s iCloudem spravovat právě přes webové rozhraní. Pravdou sice je, že v současnosti působí webový iCloud trochu těžkopádným, neohrabaným dojmem bez špetky moderního pojetí, to by se však mělo co nevidět změnit. Apple totiž začal testovat jeho novou verzi a ta vypadá bez přehánění náramně. Prohlédnout si ji můžete v galerií níže na našich screenshotech.

Nový webový iCloud je v současnosti zatím jen v beta testování, takže hodnotit jeho plynulost a tak podobně je zatím logicky předčasné. Už nyní je na tom nicméně z hlediska funkčnosti opravdu dobře a co víc, oproti předešlé verzi vypadá zkrátka parádně. Apple totiž vsadil na dlaždice ve stylu widgetů známých z iPhonů, iPadů či Maců, u kterých zaoblil rohy a nasadil obecně známé systémové prvky, díky čemuž tak udělal z tohoto prostředí s trochou nadsázky něco, co každý dobře zná, aniž by to v minulosti již navštívil. A právě tímto zpřehledněním a celkovým „polidštěním“ si teoreticky může zajistit strmý nárůst popularity správy iCloudu ve webovém prohlížeči. Ostatně, přes odkaz níže mrkněte na novinku sami a dejte nám vědět, jak se vám líbí.

Nové prostředí webového iCloudu si můžete vyzkoušet zde