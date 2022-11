Válka mezi Applem a tvůrci Fortnite nebere konce

Soudní pře mezi Applem a Epic Games stále není ukončena. Obě společnosti se totiž sešly u odvolacího soudu. Spor se táhne od roku 2020, kdy Epic Games umožnil ve Fortnite nakupovat přímo v aplikaci a obejít tak finanční pravidla Applu. Jablečný gigant aplikaci odstranil z App Store a studio Epic Games podalo antimonopolní žalobu ohledně, která označuje App Store jako diskriminační.

Epic Games chtěl přimět soud, aby povolil alternativní způsoby placení v aplikacích. Ačkoli Apple do jisté míry spor vyhrál, soud mu nařídil, aby umožnil vývojářům přidávat do aplikací odkazy na vnější webové stránky, kde lze transakci provést. Obě společnosti se proti rozsudku odvolaly. U odvolacího soudu Apple tvrdil, že ‌Epic Games‌ jej obvinilo na základě bezprecedenčních a nepodložených obvinění z protisoutěžního jednání. Právníci rovněž tvrdí, že jelikož nebylo zjištěno, že by se Apple na trhu choval protisoutěžně, neměl soud vydávat výše zmíněný soudní příkaz. Epic přirozeně upozorňoval na chybné právní posouzení prvoinstančního soudu. Jde o sledovaný spor. Odvolací spor bylo tedy možné sledovat živě.